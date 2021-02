Webinar gratuito explica como fazer um doutorado na Alemanha

Aprenda como fazer sua candidatura e pesquisa de doutorado na Universidade Técnica de Munique e na Freie Universität Berlin. Dia 03/03.

Você está pensando em fazer sua pesquisa de doutorado na Alemanha, mas não sabe por onde começar? A Universidade Técnica de Munique (TUM) e a Freie Universität Berlin convidam você para um webinar no qual poderá conversar com representantes das duas universidades, aprender tudo sobre oportunidades de financiamento e falar com o time de especialistas do DAAD.

Além disso, os ex-alunos Guilherme de Sousa Pinheiro (Brasil) e Vanessa Gómez Pereira (Colômbia) vão compartilhar suas experiências nas duas universidades e oferecer dicas sobre como entrar em contato com um orientador e obter financiamento.

Confira a programação

– 12h00-12h10: Abertura, com Christian Lazar e Sören Metz

– 12h10-12h15: Boas-vindas do Centro Alemão de Pesquisa e Inovação, DWIH São Paulo, com Marcio Weichert

– 12h15 – 12h25: Doutorado na Alemanha – Financiamento e Estruturas, com Sarina Kessler, DAAD Bogotá e Miguel Flores, DAAD Rio de Janeiro

– 12h30 – 12h40: Fazendo pesquisa em uma rede internacional de universidades – oportunidades de doutorado na Freie Universität Berlin, com a Dra. Ruth Hirschberg, Bertram Welke e Christian Lazar da FU Berlin

– 12h40 – 12h50: Technische Universität München (TUM): pesquisa e Doutorado em uma Universidade Empreendedora, com Sören Metz, Agnieszka Slota e Mo Zhang

– 12h50-13h30 Workshop: Candidatura ao Doutorado, como proceder? Sessão de perguntas e respostas com Guilherme de Sousa Pinheiro (Brasil / Pesquisa no Departamento de Esportes e Ciências da Saúde da TUM) e Vanessa Gómez Pereira (Colômbia / Doutorado na FU Berlin). Mediadores: Christian Lazar e Sören Metz

– 13h30: Encerramento

> Data: 03 de março

> Horário: 12hs, via ZOOM Webinar

> Inscreva-se AQUI. O evento é gratuito e será realizado em inglês!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional.

