Webinar do British Council prepara para o IELTS

No próximo dia 27 de junho, a partir das 20hs, o British Council vai realizar um webinar gratuito para auxiliar estudantes que estão se preparando para o IELTS, principal exame internacional de proficiência em inglês.

Adriana Colossio, gerente nacional de Avaliação do British Council, fará a apresentação, pontuando aspectos importantes do exame e processo de estudo. Participantes da transmissão poderão interagir, enviando perguntas e comentários. “Tendo em vista o nível de exigência e as peculiaridades do IELTS, vamos sugerir métodos de estudo e dedicação, ajudando os estudantes com dicas de leitura e escrita, e estratégias de uso eficiente do tempo, entre outras orientações”, afirma a especialista.

O webinar, de uma hora, será realizado online e os interessados devem ter acesso a um computador com conexão à internet para participar. Todos os inscritos receberão um link para entrar na sala virtual onde a apresentação será realizada. Os trinta primeiros minutos serão dedicados à apresentação e o restante do tempo, voltado para perguntas e respostas da audiência.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI. As vagas são limitadas!

Aceito em 140 países e mais de 10 mil instituições de ensino, o IELTS é um dos exames mais solicitados por instituições de ensino internacionais. Conquistar uma boa pontuação nesta avaliação no processo de candidatura à universidades estrangeiras e à bolsas de estudo é fundamental.

O British Council aplica o teste em 17 cidades brasileiras, nas 5 regiões do país. Conta com uma equipe totalmente treinada para a realização do exame que avalia quesitos como compreensão, leitura, escrita e conversação. Cerca de 3,5 milhões de pessoas no mundo já realizaram a prova.

Webinar: Dicas de preparação para o IELTS

Data e horário: 27 de junho, 20h

Inscrições pelo site ou pelo telefone (11) 3253 3227

O British Council é a organização internacional sem fins lucrativo do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Seu trabalho busca estabelecer a troca de experiências e criar laços de confiança por meio do intercâmbio de conhecimento e de ideias entre pessoas ao redor do mundo. A organização está presente em mais de 100 países e trabalha com parceiros como governos, organizações não governamentais e iniciativa privada, em ações relacionadas à promoção da língua inglesa, cultura, artes, educação e programas sociais. Informações no site: www.britishcouncil.org.br

