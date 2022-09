Você conhece as melhores universidades da América Latina?

A 12ª edição do ranking QS Latin America acaba de ser divulgada e o Brasil lidera a produção de pesquisas na América Latina. Confira!

A QS Quacquarelli Symonds, analista internacional de educação superior e responsável pela publicação do QS World University Rankings, acaba de divulgar a 12ª edição de sua compilação anual das melhores universidades da América Latina . Os resultados mostram que as melhores universidades brasileiras dominam a produção de pesquisa na região.

O ranking latino-americano deste ano é o maior já publicado, com 428 instituições em 20 países. A Pontifícia Universidad Católica de Chile e a Universidade de São Paulo estão no 1º e 2º lugar, respectivamente, enquanto que a Universidad de Chile ficou na 3ª posição.

O país latino-americano mais representado

O Brasil é o país latino-americano mais representado no ranking deste ano e apresenta um alto grau de estabilidade. Das 98 universidades brasileiras classificadas, 23 melhoraram sua posição, 24 diminuíram e 47 permanecem estáveis no último ano. Quatro entraram pela primeira vez no ranking.

A Universidade de São Paulo (USP), é a instituição mais bem colocada do Brasil e ocupa a 2ª posição na América Latina. O sucesso da USP no ranking é sustentado por uma pontuação perfeita de 100 no indicador de Reputação Acadêmica, destacando o respeito que recebe dos acadêmicos globais.

A USP também produz uma quantidade importante de pesquisa, a maior da América Latina, destacando sua força no indicador Artigos/Corpo Docente. Pontuações perfeitas nos indicadores de Pesquisa Internacional e Perfil Online fortaleceram ainda mais sua posição como a segunda melhor universidade da região.

No entanto, a posição da USP no ranking foi prejudicada por sua capacidade de ensino. De acordo com o indicador Corpo Docente/Aluno, a pontuação de 43,2/100 a colocou em 130º lugar.

Brasil: Destaques e Tendências

O ensino superior brasileiro conta com acadêmicos altamente qualificados e domina a produção de pesquisa na América Latina, em termos de volume. Nove das mais produtivas instituições de pesquisa do continente são brasileiras, incluindo as cinco mais bem colocadas. A USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a UNESP ocupam o 1o , 2o e 3o lugares, respectivamente. No entanto, apesar do volume excepcionalmente alto de pesquisa, a Universidade de Potiguar é a única líder nacional no indicador Citações por Corpo Docente, despontando como a 6ª melhor na América Latina.

“O ensino superior brasileiro tem enfrentado sua parcela de desafios nos últimos anos, sendo os cortes no orçamento, acessibilidade e a pandemia do Covid-19 apenas alguns dos mais relevantes. No entanto, sua resiliência pode ser vista no compromisso consistente em produzir uma quantidade excepcional de pesquisa de alta qualidade”, afirma Ben Sowter, vice-presidente sênior da QS.

Visão geral: QS Latin America Ranking 2023

Dos países com mais de dez instituições classificadas, Chile e Brasil são os que apresentaram melhoria significativa. O Chile detêm a maior concentração de universidades de destaque na América Latina, com 40% das instituições presentes no top 100.

“A edição deste ano das universidades da América Latina de nossa autoria, destaca uma hierarquia regional já estabelecida, sem novas entradas no top 20. No entanto, esta estabilidade, combinada com a análise cuidadosa dos resultados, também ilumina um roteiro para o sucesso. De fato, há oportunidades para que as instituições ganhem terreno significativo se forem feitas melhorias nas áreas apropriadas”, conclui Sowter.

Confira as universidades brasileiras ranqueadas entre as top 50 no QS Latin America 2023:

2º lugar: Universidade de São Paulo (USP)

5º lugar: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

8º lugar: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

11º lugar: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)

16º lugar: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

17º lugar: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

19º lugar: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

23º lugar: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

26º lugar: Universidade de Brasília (UnB)

28º lugar: Universidade Federal de São Paulo

31º lugar: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

32º lugar: Universidade Federal do Paraná (UFPR)

47º lugar: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)