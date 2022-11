Você conhece as bolsas Eiffel para mestrado e doutorado na França?

Candidaturas são apresentadas exclusivamente pelas instituições de ensino até 10/01 ao Campus France de Paris. Assista a LIVE dia 03/11.

Estão abertas as candidaturas para o programa Eiffel de bolsas de excelência, desenvolvido pelo Ministério das Relações Exteriores da França para atrair os melhores alunos estrangeiros para cursos de mestrado e doutorado em instituições francesas.

O programa tem como objetivo formar futuros líderes internacionais para atuar nos setores público e privado, contemplando sete áreas de estudos divididas em dois grandes campos disciplinares:

Ciência e Tecnologia

– Biologia e saúde

– Transição ecológica

– Matemática e digital

– Ciências da engenharia

Ciências Humanas e Sociais

– História, língua e civilização francesa

– Direito e Ciências políticas

– Economia e gestão

Candidaturas

Para se candidatar ao Master é preciso ter, no máximo, 25 anos na data de avaliação do dossiê (ou seja, nascido(a) após o dia 31 de março de 1997). Para o Doutorado, o limite de idade é 30 anos (ou seja, nascido(a) após 31 de março de 1992). A bolsa mensal é de 1.181 euros para o Master e de 1.700 euros para o Doutorado.

As candidaturas são apresentadas exclusivamente pelas instituições, que se comprometem a efetuar a inscrição dos estudantes selecionados. Candidaturas encaminhadas diretamente pelo estudante ao Campus France de Paris serão desconsideradas.

Estudantes interessados em participar da seleção do programa Eiffel devem manifestar seu interesse às instituições francesas, que indicarão os documentos necessários para a inscrição e, por sua vez, terão até 10 de janeiro de 2023 para encaminhar as candidaturas ao Campus France de Paris.

> Confira todos os detalhes AQUI.

Calendário

Data limite para envio de dossiês ao Campus France de Paris: 10 de janeiro de 2023

Divulgação dos resultados: semana do 3 de abril de 2023

Live Bolsa Eiffel

Se você vai aplicar para a Bolsa Eiffel mas ficou com dúvidas sobre o processo, assista a live no Instagram, dia 03 de novembro. Carolina Lopes, que foi selecionada pela Bolsa de Excelência Eiffel na sessão de 2021/22 e hoje está inscrita no M2 de Sciences Sociales d’Amérique Latine (parcours Économie) na Sorbonne Paris 3 vai participar. Carolina é natural de Niterói, Rio de Janeiro, tem 25 anos e é formada em Relações Internacionais na UFF, incluindo um ano de intercâmbio em Paris.

Data: Quinta-feira, 3 de novembro

Horário: 18h

Onde: No Instagram @campusfrancebrasil

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: Campus France Brasil