Visite o 24º Salão do Estudante

Presente em 7 capitais brasileiras a partir de 17/03, este grande evento de educação internacional terá os EUA como país de honra. Não perca!

A 24a edição do Salão do Estudante, feira de intercâmbio e cursos no exterior, está chegando a sete capitais brasileiras. A partir do próximo sábado, 17 de março, o Salão visitará São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Curitiba.

Se você quer estudar no exterior, não deve perder esta oportunidade. Representantes de instituições de ensino de mais de 19 países estarão presentes. Além disso, a ExpoPós, pavilhão destinado à graduação e a várias modalidades de pós-graduação, vai oferecer todo tipo de informação sobre programas e cursos para quem procura um diferencial no currículo ou uma carreira internacional.

Este ano o evento conta com os Estados Unidos como país de honra e um pavilhão inteiro será dedicado ao universo estudantil americano. Representantes da embaixada americana e de mais de 50 instituições de ensino, vão orientar os participantes sobre o que é necessário fazer para estudar nos EUA.

Órgãos oficiais de governos, como o Education USA, Campus France, Study in Sweden, Instituto Nacional de Promoción Turistica da Argentina, British Council e o Study in Japan, também estarão presentes.

O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas através do site do Salão do Estudante. Saiba mais AQUI.

Serviço – Salão do Estudante

São Paulo

Data: 16 e 17 de março

Horário: 14h às 19h

Local: Centro de Eventos do Colégio São Luís

Endereço: Rua Luís Coelho, 323 – Consolação – São Paulo – SP

Rio de Janeiro – Copacabana

Data: 19 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Hotel Rio Othon Palace

Endereço: Av. Atlântica, 3264 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Rio de Janeiro – Barra

Data: 20 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Brasília

Data: 22 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: A, G, SHS Q. 3 BL E 01 – Brasília, DF

Belo Horizonte

Data: 24 de março

Horário: 14h às 18h30

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes, Belo Horizonte – MG

Salvador

Data: 26 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara, Salvador – BA

Porto Alegre

Data: 28 de março

Horário: 15h às 19h30

Local: Associação Leopoldina Juvenil

Endereço: R. Marquês do Herval, 280 – Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS

Curitiba

Data: 30 de março

Horário: 14h às 18h30

Local: Four Points by Sheraton

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 – Água Verde, Curitiba – PR

