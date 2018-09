Visite a UK Universities Fair 2018, estude no Reino Unido

Feira sobre oportunidades de estudos no Reino Unido acontece dia 03/10 no Rio de Janeiro e 06/10 em São Paulo. Inscrições gratuitas!

Conhecidas por aliar tradição acadêmica à inovação, as universidades britânicas estão sempre entre as preferidas dos estudantes internacionais. De fato, anualmente mais de 440 mil estudantes de várias partes do mundo escolhem o Reino Unido como destino. Então, se você sonha em estudar em um país com excelentes instituições de ensino, venha descobrir por que o Reino Unido é a melhor opção na UK Universities Fair 2018.

Esta será a chance ideal para você conversar pessoalmente com representantes das melhores instituições de ensino superior britânicas e conhecer as mais diversas opções de graduação, pós-graduação, cursos de inglês e de curta-duração. Além disso, você poderá tirar suas dúvidas sobre processos de vistos e documentos para admissão, bolsas de estudo para brasileiros e muito mais.

Esta edição da UK Universities Fair pode ser exatamente o que você precisa para começar a realizar o seu sonho. Não perca essa oportunidade!

Veja quais universidades britânicas estarão representadas na feira:

ESCP Europe Business School

Bath Spa University

Central Film School London

Goldsmiths, University of London

Hult International Business School

Imperial College London

King’s College London

Leeds Colllege of Music

Regent’s University London

Swansea University

University College London

University of Bristol

University of Essex

University of Exeter

University of Glasgow

University of Leeds

University of the Arts London

University of the West of England, Bristol

University of Westminster, London

University of York

A feira acontece no Rio de Janeiro no dia 03/10, e em São Paulo no dia 06/10. A entrada é gratuita, inscreva-se online para evitar filas!

>> Serviço:

UK Universities Fair 2018 – Rio de Janeiro

Data: quarta-feira, 3 de outubro

Horário: das 16 às 21 horas

Local: Rio Othon Palace – Av. Atlântica, 3264 – Copacabana

UK Universities Fair 2018 – São Paulo

Data: Sábado, 6 de outubro

Horário: das 13 às 18 horas

Local: Bourbon Convention Ibirapuera Hotel – Av. Ibirapuera, 2927 – Moema

