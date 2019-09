Visite a feira de intercâmbio do Governo do Canadá

Conheça as oportunidades educacionais do Canadá na EduCanada. A feira acontece em setembro e outubro em sete cidades brasileiras. Inscrições gratuitas!

Com mais de 50 expositores, a EduCanada, feira oficial de intercâmbio do Governo do Canadá, chega ao Brasil este mês. Brasileiros interessados em conhecer as diferentes oportunidades educacionais disponíveis em território canadense terão a chance de conversar com representantes de universidades, de escolas de idiomas e também com os representantes do Consulado do Canadá.

O Canadá continua sendo o país que mais atrai intercambistas brasileiros, liderando o ranking há 14 anos. Mais de 40 mil brasileiros foram estudar no Canadá em 2018, em todos os níveis de ensino. De acordo com a Languages Canada, associação oficial de cursos de idiomas do país, foram quase 28 mil estudando inglês e/ou francês no ano passado.

A EduCanada contempla inúmeras oportunidades educacionais e de trabalho para o público brasileiro. Dentre os benefícios de se estudar no Canadá, vale ressaltar a possibilidade de ter um diploma ou certificado reconhecido internacionalmente, uma gama diversificada de cursos de alta qualidade com custos acessíveis, e a garantia de uma experiência multicultural em um país seguro, com infraestrutura e tecnologia de ponta.

Além disso, o Canadá é um dos países mais elogiados pela estabilidade e excelente qualidade de vida. Três cidades canadenses (Calgary, Vancouver e Toronto) estão no ranking das dez melhores para se viver no mundo, segundo a Economist Intelligence. Outra vantagem é a competitividade do país em termos de custo-benefício, já que o dólar canadense chega a ser até 50% mais acessível quando comparado às moedas de outros países.

As opções de programas educacionais são as mais variadas. Para quem deseja aprimorar os conhecimentos em línguas, são mais de 210 programas de inglês e francês credenciados em escolas de idiomas, colleges e universidades. Para quem busca um curso superior voltado ao mercado de trabalho, o Canadá oferece mais de oito mil programas de estudos em colleges (institutos tecnológicos) com diferentes períodos de duração, incluindo cursos voltados para a prática profissional. E, para os que preferem programas acadêmicos, são mais de 15 mil cursos de graduação e pós-graduação disponíveis em mais de 100 universidades ao redor do país.

Tamanha oferta educacional se traduz em números de estudantes internacionais: em 2018, o país recebeu 572 mil estudantes internacionais, de acordo com o Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá. O Brasil é, atualmente, o sétimo no ranking dos países que mais envia estudantes para intercâmbios em território canadense.

A EduCanada é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo site.

>> Serviço –Feira EduCanadá 2019

Campinas – 19 de setembro (quinta-feira)

Horário: 16h às 21h

Local: Hotel Vitoria Concept – Av. José de Souza Campos, 425 – Nova Campinas

São Paulo – 21 e 22 de setembro (sábado e domingo)

Horário: 14h às 19h

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569 – 5º andar – Consolação

Recife – 24 de setembro (terça feira)

Horário: 16h às 21h

Local: RioMar Shopping

Av. República do Líbano, 251 – Piso 3

Brasília – 26 de setembro (quinta feira)

Horário: das 16h às 21h

Local: Centro de eventos e convenções Brasil 21

SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A

Porto Alegre – 29 de setembro (domingo)

Horário: das 14h às 19h

Local: Barra Shopping Sul

Av. Diário de Notícias, 300, Cristal

Curitiba – 01 de outubro (terça feira)

Horário: das 16h às 21h

Local: Hotel Four Points by Sheraton Curitiba

Avenida Sete de Setembro, 4211

Rio de Janeiro (Barra) – 03 de outubro (quinta-feira)

Horário: 16h às 21h

Local: Windsor Barra Hotel – Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

Rio de Janeiro (Copacabana) – 04 de outubro (sexta-feira)

Horário: 16h às 21h

Local: Hotel Fairmont Copacabana – Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

