Visite a EduCanada, feira oficial do governo do Canadá

Saiba tudo sobre estudar no Canada na feira EduCanada que, entre 19/09 e 02/10, acontece em sete cidades brasileiras. Entrada gratuita, inscrições online!

País que há mais de 12 anos se mantém na liderança entre os mais procurados para intercâmbio, o Canadá tem uma das melhores qualidades de vida do mundo. Estudantes estrangeiros são bem recebidos em comunidades seguras e multiculturais. Além disso, têm a oportunidade de estudar em excelentes instituições de ensino. É que 26 universidades no Canadá estão ranqueadas entre as melhores do mundo no QS World University Rankings de 2018.

Não é à toa que o Brasil é o sétimo colocado entre os países que mais envia estudantes ao Canadá para cursos com mais de seis meses de duração – em 2017, foram aproximadamente 30 mil. Os números são do Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá.

Estudantes brasileiros que vão para o Canadá são particularmente favorecidos. O dólar canadense chega a ser até 50% mais competitivo quando comparado às outras moedas, e há oportunidades de trabalho para estrangeiros em várias áreas. Isso sem falar das belezas naturais do país que são de tirar o fôlego, e das cidades que oferecem uma vida cultural intensa e verdadeiramente internacional.

Segundo a consultoria britânica Economist Inteligence Unit, o Canadá está entre os 10 países do globo que oferecem ensino de alta qualidade, com taxas de matrícula aproximadamente 50% mais baixas para estrangeiros. Com duas línguas oficiais, o inglês e o francês, os cursos de idiomas no Canadá estão entre os mais procurados por estudantes internacionais.

Boa parte das melhores instituições de ensino canadenses estarão presentes na feira EduCanada, que de 19/09 a o2/10, acontecerá em Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre e Belo Horizonte.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site do evento. Confira a programação completa em sua cidade AQUI. A EduCanada acontece junto com a feira de intercâmbio EduExpo, na qual estarei em São Paulo, para conversar com você sobre o passo a passo para estudar no exterior!

Além dos estandes de dezenas de escolas e universidades canadenses, onde você poderá conversar diretamente com representantes das instituições, diversas palestras acontecerão durante a EduCanada. Nelas, você poderá saber mais sobre as diferentes opções de estudo, ouvir experiências de alunos brasileiros e entender melhor os detalhes sobe vistos, bolsas de estudo e oportunidades de trabalho.

“O Canadá se destaca em benefícios para os estudantes estrangeiros, ao oferecer cursos de alta qualidade com custo muito acessível e uma experiência cultural única, em um país seguro, com infraestrutura e tecnologia de ponta”, reforça Daniela Ronchetti, diretora para operações das feiras EduExpo e EduCanada no Brasil.

Não perca esta incrível oportunidade. Espero você lá!

>> SERVIÇO:

Feiras de Intercâmbio EduExpo e EduCanada

RECIFE

Local: RioMar Shopping

Endereço: Av. República do Líbano, 251 – 3º piso, próximo à praça de alimentação

Data: 19 de setembro, quarta feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

SALVADOR

Local: Fiesta Bahia Hotel

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741

Data: 20 de setembro, quinta feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

SÃO PAULO

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Endereço: Rua Frei Caneca, 569, 5° andar

Data: 22 e 23 de setembro, sábado e domingo

Horário: 14h às 19h

Ingresso: Entrada Franca

RIO DE JANEIRO

Local: Hilton Rio de Janeiro Copacabana

Endereço: Av. Atlântica, 1020

Data: 26 de setembro, quarta feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

BRASILIA

Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A

Data: 28 de setembro, sexta feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

PORTO ALEGRE

Local: Barra Shopping Sul

Endereço: Av. Diário de Notícias, 300, Cristal

Data: 30 de setembro, domingo

Horário: 14h às 19h

Ingresso: Entrada Franca

BELO HORIZONTE

Local: Hotel Mercure Lourdes

Endereço: Avenida do Contorno, 7315

Data: 02 de outubro, terça feira

Horário: 16h às 21h

Ingresso: Entrada Franca

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.