Visite a 2a feira das Universidades Israelenses

Quer saber mais sobre estudar em Israel? Então não perca este evento que acontecerá em São Paulo (7/4), Rio de Janeiro (8/4) e Porto Alegre (10/4).

País jovem e empreendedor, Israel, também conhecido como “nação start-up”, é um importante polo de inovação e desenvolvimento de tecnologias. E, apesar de sua curta existência (71 anos), algumas de suas universidades já estão ranqueadas entre as melhores do mundo.

Para reforçar a conexão com os brasileiros interessados em estudar no país, a segunda edição da Feira das Universidades Israelenses – Estágios e Oportunidades acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, entre os dias 7 e 10 de abril.

O evento reúne representantes de importantes instituições de ensino que vão tirar dúvidas, conversar com você sobre o sistema de ensino israelense, e o que os programas exigem de seus candidatos. Além disso, você vai poder se informar sobre estágios, turismo e intercâmbio em Israel.

> Universidades participantes:

– Universidade Hebraica de Jerusalém

– Universidade de Haifa

– Universidade de Tel Aviv – TAU

– Technion – Israel Institute of Technology

– Interdisciplinary Center Herzliya – IDC

– Universidade Bar Ilan

– Universidade Ben Gurion

Durante a feira, talks com representantes das universidades e programas, ex-alunos e empresas de assessoria e serviços para estudantes vão oferecer orientações a respeito do processo de pedido de visto, bolsas de estudo e exame psicométrico (Vestibular).

> Confira a programação do dia 7 de abril, em São Paulo, que terá mediação de Gabriel Douek – professor do Colégio Iavne e membro da equipe de gestão do grupo de voluntariado Jovens Sem Fronteiras:

13h – Eu estarei lá para conversar com você sobre o que é preciso para estudar no exterior!

14h – Igor Mascarenhas, CEO da Pier, ex-diretor da Startup Brasil: Empreendedorismo e Startups dentro das Universidades Israelenses

16h – Bate-papo com Alunos e Ex-alunos de Universidades Israelenses: Aldo Valentim (Haifa), Debora Nasser (IDC), Felipe Buniac (TAU) e Gal Brostein (Technion)

18h – Romero Rodrigues, empreendedor, co-fundador do Buscapé: Investimento em Novas Tecnologias no Brasil

Se você está pensando em fazer sua graduação, mestrado, doutorado, MBA ou algum curso de especialização em Israel, não perca a II Feira das Universidades Israelenses – Estágios e Oportunidades. Para os interessados em estágios ou áreas específicas, como medicina, engenharia, ciências, humanidades, tecnologia e negócios, a dica segue valendo.

O evento é gratuito e todos são bem-vindos, mas para participar é necessário fazer a inscrição online. Espero que a gente se encontre em São Paulo!

>> Serviço: Feira das Universidades Israelenses – Estágios e Oportunidades

São Paulo

Data: 07 de abril

Horário: das 12 às 19h

Local: A Hebraica

Rua Hungria, 1000 – Salão Adolpho Bloch

> Inscrições AQUI

Rio de Janeiro

Data: 08 de abril

Horário: das 18 às 22h

Local: Hillel

Avenida Borges de Medeiros, 3429 – Lagoa

> Inscrições AQUI

Porto Alegre

Data: 10 de abril

Horário: das 18h às 22h

Local: Colégio Israelita de Porto Alegre

Av. Protásio Alves, 943 – Rio Branco

> Inscrições AQUI

A II Feira das Universidades Israelenses – Estágios e Oportunidades é realizada pelas universidades de Tel Aviv, Haifa, Technion e Masa Israel Journey. O evento tem apoio da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), Câmara Brasil – Israel de Comércio e Indústria, Ministério do Turismo de Israel, Consulado de Israel em São Paulo, A Hebraica, Fundo Comunitário, Agência Judaica e Latam. O patrocínio é da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein.

