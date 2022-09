UPMAT Educacional realiza 1ª edição do Bebras – Desafio internacional de pensamento computacional no Brasil

Presente em mais de 70 países, com a participação de 2,5 milhões de estudantes, iniciativa promove habilidades necessárias para trabalhos do futuro em qualquer lugar do mundo.

A UPMAT Educacional está realizando a primeira edição brasileira do Bebras – Desafio internacional de pensamento computacional. A iniciativa, que já acontece em mais de 70 países, com a participação de 2,5 milhões de estudantes, visa o uso de estratégias comumente adotadas pelos programas de computador para solucionar problemas em diferentes níveis.

O desafio Bebras é um evento online, aplicado no Brasil pelos mesmos organizadores do Concurso Internacional Canguru de Matemática. As inscrições estão abertas até 1º de novembro e podem ser feitas pelo site Bebras Brasil.

Dividido em categorias, o Desafio é voltado para estudantes do terceiro ano do Ensino Fundamental I até a terceira série do Ensino Médio. As avaliações são individuais e envolvem questões que, gradualmente, aumentam em nível de complexidade. O tempo total estimado para conclusão dos problemas é de 60 minutos.

A ideia é que crianças e adolescentes, em diferentes faixas etárias, possam desenvolver o pensamento computacional a partir de habilidades como o reconhecimento de padrões, a abstração, a decomposição e o pensamento algorítmico.

“É uma iniciativa vanguardista, que considera habilidades essenciais para a vida seja no âmbito pessoal, acadêmico ou profissional”, avalia Cristina Diaz, CEO da UPMAT Educacional. “Um Desafio inédito, interessante e em consonância com o mundo contemporâneo”, completa.

Pensamento computacional

O pensamento computacional prevê estratégias a partir de habilidades específicas para a resolução de problemas. São elas:

Decomposição: dividir um problema complexo em partes para facilitar o seu gerenciamento

Abstração: identificar e ignorar informações irrelevantes para a solução

Reconhecimento de padrões: encontrar características similares ao de outros problemas já solucionados

Pensamento algorítmico: estabelecer um passo a passo lógico para encontrar a resposta

Segundo Cristina Diaz, no Desafio Bebras, o uso dessas habilidades pode acontecer de forma conjunta ou isolada, dependendo do tipo de problema apresentado. “Podemos ter uma atividade na qual seja necessário apenas ignorar (abstração) os dados irrelevantes para depois identificar o que está faltando”, explica.

“É importante compreender que o pensamento computacional envolve o raciocínio lógico, uma meta-habilidade que precede o uso das estratégias empregadas na tecnologia para resolver os mais diversos desafios”, observa.

Vantagens no processo de candidatura à universidades internacionais

Participar de concursos como o Bebras e outras olimpíadas que contribuem para o exercício da criatividade, do raciocínio lógico e da imaginação, cria um diferencial no currículo dos candidatos à universidades internacionais. Por meio desses desafios e competições, alunos engajados ao longo dos anos têm a oportunidade de aplicar as principais habilidades STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) a problemas da vida real e desenvolver habilidades interpessoais (soft skills), altamente valorizados pelas universidades e pelo mercado de trabalho.

O Brasil já coleciona medalhas e recordes em Olimpíadas de Matemática internacionais. Em 2022, jovens de todo o país alcançaram resultados recordes nos torneios de exatas. No Concurso Canguru de Matemática Brasil 2022, que envolveu 715 mil alunos, lideramos a participação com cerca de quatro mil escolas, das quais 33% eram públicas.

Então, se você tem interesse em uma disciplina STEM, não espere até entrar na faculdade para colocar seus talentos em bom uso. Saiba que nas candidaturas à universidades internacionais, a participação em competições e concursos bem conceituados é altamente valorizada.

Bebras pelo mundo

O Desafio foi criado na Lituânia pela professora Valentina Dagienè, da Universidade de Vilnius, com o objetivo de promover a informática em âmbito internacional. A primeira edição contou com 3.470 estudantes e a iniciativa cresceu tanto que entrou até para o Guiness.

Criativo e envolvente, o Bebras logo chamou a atenção de outros países. “No Brasil esperamos alcançar o mesmo sucesso, incentivando a participação de crianças e adolescentes em atividades que geram conhecimento, contribuem para o desenvolvimento e, por consequência, uma sociedade preparada para os desafios futuros”, aponta Cristina Diaz.

> Serviço – 1º Desafio Bebras Brasil | Competição Internacional de Pensamento Computacional

Data de término das inscriçoes (realizadas pelas escolas): 1º de novembro

Provas: de 07 a 12 de dezembro

Onde se inscrever: https://bebrasbrasil.com.br/

