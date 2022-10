Université de Montréal oferece bolsas para brasileiros estudarem no Canadá

Considerada uma das melhores universidades do mundo, a UdeM marca presença no Salão do Estudante de SP em 15 e 16 de outubro.

A Université de Montréal, UdeM, está oferecendo descontos de até 50% nas mensalidades e isenção da cobrança de taxas de admissão para brasileiros estudarem no Canadá.

Podem concorrer ao programa de bolsas estudantes com visto de estudo no Canadá que não são residentes permanentes nem cidadãos canadenses, bem como alunos matriculados em um programa em período integral. Alunos que não se beneficiam de isenção de taxa de matrícula por meio de outra bolsa também são elegíveis.

A excelência do dossiê acadêmico de cada candidato será o único critério de avaliação para determinar o valor da bolsa e a conclusão do processo de admissão na UdeM. A análise será feita com base nos históricos escolares fornecidos durante o pedido de candidatura.

Ciclos e Processos:

> Programa de 1º Ciclo (Graduação):

O dossiê acadêmico é o único critério de avaliação para determinar o valor da bolsa de graduação. Os resultados da análise são classificados de acordo com os três níveis a seguir:

Classificação A: 12.951,76 CAD por ano (2 trimestres, equivalente a 30 créditos) ou 6.475,88 CAD por trimestre (15 créditos) ou 431,73 CAD por crédito

Os alunos matriculados em um programa de certificado, majeure, mineure, micro-programa e preparatório para estudos universitários obtêm automaticamente a bolsa de classificação C. Os valores acima são aplicados às taxas escolares de 25.567,80 CAD por ano (30 créditos), sujeitas a alterações sem aviso prévio.

> Programa de 2º Ciclo (Mestrado):

Para quem tem interesse em cursar mestrado como estudante internacional, a UdeM oferece isenção parcial das taxas adicionais normalmente exigidas para estudantes internacionais.

Pesquisa: 10.046,35 CAD por ano (3 trimestres, equivalentes a 45 créditos) ou 3.348,78 CAD por trimestre (equivalente a 15 créditos) ou 223,25 CAD por crédito. *Esses valores são aplicados às taxas escolares de 28.731,60 CAD por ano (45 créditos).

> Programa de 3º Ciclo (Doutorado):

Para estudantes que planejam realizar doutorado no Canadá, a UdeM oferece bolsa de estudos com isenção total das taxas adicionais. Essa bolsa de isenção permite que o aluno se beneficie das mesmas taxas de escolaridade que os estudantes do Quebec que estão no 3º ciclo.

O valor da bolsa é de 21.593,35 CAD por ano (3 trimestres, equivalente a 45 créditos) ou 7.197,78 CAD por trimestre (equivalente a 15 créditos) ou 479,85 CAD por crédito.

*Esses valores são aplicados às taxas escolares de 29.788,60 CAD por ano (45 créditos), sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Informações adicionais:

No Canadá, quando um estudante se candidata a um mestrado/doutorado, ele é obrigado a indicar quem será o professor orientador. Para facilitar esse contato entre aluno/professor, a Université de Montréal vai promover entre 15 e 25 de novembro um programa de portas abertas, onde estudantes brasileiros poderão agendar reuniões de 20 minutos com futuros orientadores.

A ação visa facilitar o contato entre aluno/professor e agilizar todo o processo de admissão na UdeM. O site com link para agendamento estará disponível a partir de 15 de outubro, quando ocorre o Salão do Estudante em São Paulo. O link para esse site estará também disponível no Portal de Admissões para Estudantes Estrangeiros da UdeM.

Direto do Canadá para o Brasil, no Salão do Estudante

Para esclarecer as etapas e processos de admissão, conselheiros e especialistas da UdeM estarão em São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro para participar do Salão do Estudante. Durante o evento, interessados terão a oportunidade de conhecer os cursos de graduação, pós, mestrado e doutorado da UdeM, além de trocar experiências com alunos que já frequentaram a universidade canadense.

Palestra sobre estudar no Canadá na Aliança Francesa – SP

Dia 17 de outubro, a orientadora do serviço de admissão e recrutamento da UdeM, Carla Simon, ministrará uma palestra na rede de idiomas Aliança Francesa (Unidade Faria Lima em São Paulo), a partir das 18h00, sobre as oportunidades e vantagens para estudar no Canadá. O evento é gratuito!

O francês te torna cidadão do mundo!

Não existe barreira idiomática para alunos que planejam ingressar na UdeM. É que a instituição oferece um programa intensivo de aprendizado da língua francesa, antes mesmo dos estudantes iniciarem o curso na universidade.

São quatro meses de aulas de francês, possibilitando que os alunos já cheguem ao Canadá conhecendo o idioma local e, consequentemente, possam se comunicar e acompanhar sem dificuldades as atividades acadêmicas.

Mas para facilitar a vida de quem não fala francês, alguns dos cursos de mestrado, por exemplo, são ministrados em inglês. Mais um incentivo para ingressar na UdeM!

SERVIÇO:

> Salão do Estudante 2022 (São Paulo)

Data: 15/10 e 16/10 – Entre 14h00 e 18h30

Local: Centro de Eventos São Luis – R. Luís Coelho, 323 – Consolação

Inscreva-se AQUI.

> Palestra na Aliança Francesa (Unidade Faria Lima 2421)

Data: 18/10 – Horário: 18h00 – Evento Gratuito

Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.421 – Pinheiros, São Paulo (SP), CEP: 01452-000

> Portal de Admissão de Estudantes Estrangeiros da UdeM

Link: https://admission.umontreal.ca/bolsas-de-estudo-para-estudantes-internacionais/

Sobre a Université de Montréal (UdeM):

Enraizada em Montreal e dedicada à sua missão internacional, a Université de Montréal está entre as melhores universidades do mundo. Fundada em 1878, é considerada a universidade mais abrangente da francofonia, possuindo hoje 13 faculdades e escolas. Juntamente com suas duas escolas afiliadas, a HEC Montréal e a Polytechnique Montréal, constitui o maior centro de ensino superior e de pesquisa em Quebec e um dos mais importantes da América do Norte, contando com 2.300 professores e mais de 70 mil estudantes.

