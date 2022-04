Universidades renomadas dos EUA oferecem cursos gratuitos online

O mundo está mais ao alcance de suas mãos do que você imagina. Aproveite as oportunidades para dar um “up” em sua carreira.

Uma coisa boa que a reclusão nos ensinou foi explorar a riqueza do mundo virtual. Apesar de estarmos celebrando o tão desejado recomeço de uma vida ao vivo, as oportunidades de estudo e desenvolvimento em nosso proprio tempo, sem sair de casa e muitas vezes sem gastar nada, seguirão conosco, para sempre. A rica mudança que vivemos é um caminho sem volta, no qual a educação à distância se tornou uma valiosa ferramenta.

Já faz algum tempo que algumas das universidades mais famosas e renomadas dos Estados Unidos têm oferecido os mais variados cursos online. De certificados a doutorados online, mantendo a qualidade de sempre, os programas podem ser realizados por meio dos seus sites oficiais ou de plataformas como Coursera, FutureLearn e edX.

A vantagem, como você já sabe, é poder estudar no seu próprio ritmo, no horário e local que preferir, sem interferir com seus compromissos profissionais. E se modalidade de estudos pede forte auto-disciplina e comprometimento pessoal, ela também ensina que o mundo está ao alcance de suas mãos e que você pode transformar o curso da sua história.

Um curso online ajuda você a ganhar novas habilidades, se especializar em sua área, aprofundar o seu conhecimento em uma disciplina específica e até mesmo a mudar de carreira.

Confira as universidades estadunidenses que oferecem cursos online nas principais plataformas de aprendizado online:

A University of North Texas tem cursos gratuitos de curta duração em níveis iniciante e intermediário:

Fundamentos da inclusão, diversidade, equidade e acesso

Preparatório para matemática na universidade

Biologia contemporânea

O mundo árabe medieval cosmopolita

Projeto de pesquisa: investigação e descoberta

A UNT também oferece dois bacharelados completos online, mas estes são pagos e custam US$ 330 por crédito-hora.

Bacharelado de Ciências em Negócios Gerais

Bacharelado de Artes e Ciências Aplicadas

A Arizona State University tem uma série de cursos de inglês com diferentes focos no Coursera, gratuitos e pagos (especializações ou certificados profissionais completos):

Certificado TESOL

Certificado de proficiência em inglês para estudos de pós-graduação

Inglês empresarial

Fundamentos para se tornar professor de inglês

Teorias do aprendizado de uma segunda língua

Escrita, leitura e gramática em uma segunda língua

Conversação, compreensão oral e pronúncia em uma segunda língua

Há também opções de cursos gratuitos de curta duração como o de Fundamentos do design experimental e o de Projetos fatoriais e fracionários, ambos na área de design.

A Johns Hopkins University foi a primeira universidade de pesquisa dos Estados Unidos e hoje é referência em saúde e medicina. Ela mantém uma série de cursos de curta duração na plataforma FutureLearn, com opções gratuitas e pagas:

Empreendedorismo social na tecnologia educacional: protótipo de desenvolvimento do conceito

Empreendedorismo social na tecnologia educacional: desenvolvimento de um plano de negócios

Coleta e uso de dados para o controle de doenças e tomada de decisão de saúde global

Construção de alianças na saúde global: de instituições globais a comunidades locais

Programas de planejamento e gestão da saúde global: promoção de qualidade, contabilidade e equidade

Covid-19: enfermagem eficiente em tempos de crise

Uma das universidades mais famosas do mundo, Harvard oferece diferentes MOOCs (Cursos Online Abertos e Massivos) pela plataforma edX. Todos são gratuitos, mas há a opção de receber o certificado de conclusão por um preço bem acessível.

Exemplos de cursos online e gratuitos da Harvard no edX:

Introdução à ciência da computação

Introdução à inteligência artificial com Python

Exercitando a liderança: princípios fundamentais

Ciência de dados: fundamentos R

Empreendedorismo em economia emergentes

Fundamentos da neurociência

Ciência de dados: machine learning

Imaginação arquitetônica

Justiça

Revolução do trabalho remoto para todos

Princípios da bioquímica

Anatomia humana: casos musculoesqueléticos

Os efeitos na saúde da mudança climática

Religião, conflito e paz

Obras-primas da literatura

A Universidade de Stanford tem uma plataforma online própria chamada Stanford Online, através da qual oferece cursos de extensão, desenvolvimento profissional e outras oportunidades de aprendizado para estudantes de todas as idades. A maioria dos cursos é gratuita com a opção de pagar pelo certificado de conclusão no final.

Alguns exemplos de cursos online da Stanford University:

Aprendizado estatístico

Algoritmo: análise e design

Database: modelo e teoria

Covid-19: treinamento para trabalhadores da saúde

A ameaça do terrorismo nuclear

Desenvolvimento democrático comparativo: condições da democracia

Princípios da economia

Saúde e direitos humanos internacionais das mulheres

Fundamentos moleculares da medicina

Aprenda mais, cresça, fortaleça suas competências. Aproveite a imensidão de conhecimento que as plataformas online colocaram à sua disposição!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

