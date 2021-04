Universidades da Nova Zelândia realizam série de aulas virtuais para estudantes da América Latina

Programação gratuita sobre temas de diversas áreas do conhecimento, acontece de 3 a 6 de maio e inclui certificado de participação. Inscreva-se!

De 3 a 6 de maio, as universidades da Nova Zelândia – todas classificadas entre as melhores do mundo por rankings internacionais como Times Higher Education e QS World Univeristy Rankings – vão realizar uma série inédita de aulas virtuais e gratuitas sobre temas de diversas áreas do conhecimento.

A programação completa está disponível online. Para acompanhar as aulas, que acontecem sempre entre 17h e 18h (horário de Brasília), basta acessar o site e fazer a inscrição. Haverá certificado de participação.

Professoras e professores de sete universidades neozelandesas vão apresentar, em aulas de aproximadamente vinte minutos, uma variedade de temas, desde realidade virtual aplicada à sustentabilidade até turismo, fontes energéticas renováveis, comércio internacional, artes cênicas a partir da perspectiva indígena, entre outros assuntos fundamentais para uma sociedade globalizada e ambientalmente sustentável.

A educação da Nova Zelândia é considerada referência mundial por, através de um ensino prático e colaborativo, promover o pensamento independente e dar ênfase a questões como a preservação do ambiente e o respeito às populações nativas. Um dos conceitos fundamentais da proposta de educação implementada no país é “kaitiakitanga” (palavra do idioma Maori, do povo indígena da Nova Zelândia), que representa cuidar das pessoas e do lugar, preservando os conhecimentos tradicionais em benefício das gerações futuras. A Nova Zelândia também é o país de língua inglesa que melhor educa para o futuro, de acordo com o ranking mundial realizado e divulgado pela The Economist Intelligence Unit.

A semana de aulas voltadas aos países da América Latina contará com sete universidades neozelandesas: Otago University, Auckland University of Technology, Massey University, University of Waikato, Victoria University of Wellington e Lincoln University. As aulas serão ministradas ao vivo em inglês, português e espanhol, com tradução simultânea para português e espanhol.

>> Confira a seguir os temas das aulas e respectivos dias e horários em que serão ministradas.

03/05, 17h

– Tecnologia de Realidade Virtual na Educação: Experiência Imersiva de Aprendizagem sobre Sustentabilidade e Mudanças Climáticas

– A importância do Comércio Global para países, empresas e seus líderes

03/05, 17h30

– Colocalização em destinos turísticos: uma abordagem sistemática

– Empreendedorismo através de imersão internacional

04/05, 17h

– Energia e Sociedade da Nova Zelândia

– Tecnologias de Informação e Comunicação: do Periférico ao Generalizado

04/05, 17h30

– Ganhar dinheiro e aplicá-lo: O imperativo do investimento ambiental, social e de governança (ESG)

– O impacto da pesquisa de engenharia de pós-graduação na Nova Zelândia

05/05, 17h

– Educação para a cidadania global após a crise do Covid-19

– Storytelling no ensino superior usando ArcGIS StoryMaps

05/05, 17h30

– Sinergias tradicionais e contemporâneas: O estudo das artes cênicas a partir de uma perspectiva indígena

– Situação “Win – Win”: colaboração universitária com a indústria

06/05, 17h

– O mundo das PMEs na Aotearoa, Nova Zelândia

– O alvorecer do aprendizado de máquina para dados rápidos e em evolução

06/05, 17h30

– Pesquisa em Design através da prática: Uma visão geral para alunos de mestrado e doutorado

– Planejamento para cidades sensíveis à água

Sobre a Education New Zealand (ENZ)

A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com 70 funcionários em mais de 20 localidades e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios.

