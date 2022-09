Universidade Yale abre inscrições para programa gratuito de mentoria virtual

25 estudantes brasileiros de graduação ou mestrado nas áreas de ciências biológicas e biomédicas serão selecionados. Inscrições até 15/11.

Jovens cientistas brasileiros, interessados em desenvolver suas habilidades nas áreas de ciências biológicas e biomédicas, já podem se inscrever na terceira edição do Yale-Proxima Mentorship Program. Vinte e cinco estudantes de graduação ou mestrado, que buscam conhecimento e excelência nessas áreas, serão selecionados.

O programa de mentoria virtual de 10 meses (março-dezembro), é uma parceria entre a Iniciativa Proxima, Yale Program in Biological and Biomedical Sciences (BBS), Yale Office of International Affairs (OIA), CAPES-Yale Graduate Scholars Program e o Yale Poorvu Center for Teaching and Learning.

Por meio de discussões interativas, o Yale-Proxima Mentorship Program apresenta aos alunos práticas, habilidades e estratégias críticas necessárias para se tornarem líderes em seus campos de pesquisa. Nos seminários presenciais de três dias, participantes criam conexões significativas com cientistas de todo o mundo e consolidam as habilidades de networking aprendidas. Em dezembro de 2023, o encontro presencial previsto pelo programa no Proxima Symposium, conectará jovens talentos brasileiros a líderes científicos do mundo inteiro.

As inscrições estão abertas e vão até 15 de novembro. Saiba mais AQUI.

O Yale-Proxima Mentorship Program é coordenado pelo aluno de doutorado Rafael Dai Pra que. Junto a um time de brasileiros da Universidade Yale e da Iniciativa Proxima, que potencializa o poder da ciência e da educação como impulsionadores da mudança social, este grupo talentoso, busca transformar a pesquisa científica no Brasil por meio de projetos que promovam um ambiente inclusivo de discussão científica e, ao mesmo tempo, inspirar e qualificar jovens para atuarem em pesquisas de alto nível.

Rafael Dai Pra conta que desde seu início, o Yale-Proxima Mentorship Program já recebeu mais de 200 inscrições. “Ano passado selecionamos 25 scholars e 25 associates e o programa foi muito proveitoso. Os alunos tiveram dois workshops mensais e discutiram tópicos importantes com cientistas reconhecidos internacionalmente”.

Inscrições

Para se inscrever, candidatos devem preencher os seguintes requisitos:

– Demonstrar interesse em ciências biológicas ou biomédicas;

– Ser um estudante de curso de graduação ou mestrado, ou ter recentemente conquistado o mestrado;

– Não estar inscrito em nenhum programa de PhD, nem ter doutorado.

– Residir no Brasil e planejar continuar no País durante o programa.

– Ter experiência em pesquisa, mesmo que em áreas diferentes.

Documentos necessários:

– Uma curta biografia em vídeo, com no máximo dois minutos de duração, na qual o candidato poderá falar um pouco sobre si e suas expectativas.

– Um texto em português, com no máximo 250 palavras, trazendo o exemplo de alguma iniciativa em que o candidato tenha tomado parte e que possa ser considerada única, com impacto em sua vida ou em sua comunidade.

– Um texto em inglês, com no máximo 300 palavras, descrevendo sua experiência em ciências e educação, e como a participação no programa vai impactar em sua carreira.

– Uma breve descrição em inglês, com no máximo 50 palavras, de seus interesses atuais e futuros.

– Currículo em Português ou Inglês.

– Histórico acadêmico oficial.

Saiba mais sobre o Yale-Proxima Mentorship Program AQUI. Conheça todos os detalhes do processo de candidatura AQUI.

Sobre a Universidade Yale:

Desde sua fundação em 1701, Yale tem se dedicado a expandir e compartilhar conhecimento, inspirar inovação e preservar informações culturais e científicas para as gerações futuras. O alcance de Yale é local e internacional. Além da parceria com sua cidade natal de New Haven, em Connecticut, para fortalecer sua comunidade e economia da cidade, a universidade se envolve com pessoas e instituições em todo o mundo na busca de promover a compreensão cultural, melhorar a condição humana, aprofundar os segredos do universo e treinar a próxima geração de líderes mundiais.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.