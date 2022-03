Universidade Técnica de Munique promove webinar para inovadores

Evento, que acontece em 10/03 em inglês, abordará os pontos positivos que a região oferece para quem quer empreender em Munique, na Alemanha.

Se você tem interesse no ecossistema de inovação de Munique, não pode perder o webinar “TUM Global DeepTech – Latin America 2022 Pre-Event”, dia 10 de março, às 12h (BRT), via ZOOM. A mistura de inovação científica, alta densidade de talentos e indústria em rápido crescimento no coração da Europa faz desta cidade um dos locais mais atraentes para escalar start-ups e transformá-las em negócios de sucesso e sustentáveis.

Promovido pela Universidade Técnica de Munique (TUM), o evento, que será realizado em inglês, é destinado a jovens inovadores interessados em fundar sua própria start-up de tecnologia em Munique, na Alemanha. O webinar ainda abordará os pontos positivos que a região oferece para quem quer empreender localmente.

Para falar sobre o tema, o evento conta com a participação de Sören Metz, representante do escritório da TUM em São Paulo, bem como representantes da TUM Global DeepTech Venture Initiative, além do depoimento de um fundador latino-americano que empreendeu em Munique com apoio da TUM. Todos estarão disponíveis no momento do evento para responder perguntas.

> Confira a programação:

09h00 – 09h05: Introdução e boas-vindas (Sören Metz – TUM São Paulo)

09h05 – 09h25: TUM Global DeepTech Award e Munich Global Impact Sprint – venha a Munique para iniciar suas ideias (Patrick Huber – TUM Entrepreneurship)

09h25 – 09h40: Pablo Vasconcelos (TUM Alumnus do México & Co-Fundador da Farbe) – Como comecei minha startup em Munique!

09h40 – 10h00: Sessão de perguntas e respostas

10h00: Encerramento

>> Serviço: TUM Global DeepTech – Latin America 2022 Pre-Event

Data: 10 de março, às 12h (BRT)

Plataforma: ZOOM Webinar

Inscrições (evento gratuito e conduzido em inglês) AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.