Universidade Técnica de Munique oferece webinar sobre empreendedorismo e inovação

Você está pensando em fundar sua própria startup de tecnologia? Munique está esperando por você! A mistura de inovação científica, talentos e uma indústria em rápido crescimento no coração da Europa, faz desta incrível cidade um dos locais mais atraentes para impulsionar startups e transformá-las em negócios sustentáveis ​​e de sucesso. Por isso, a Universidade Técnica de Munique (TUM) juntamente com seu centro de empreendedorismo UnternehmerTUM (UTUM), o maior centro de inovação da Europa, dão as boas-vindas a você.

Saiba mais sobre a metrópole alemã mais tecnológica e participe da sessão informativa sobre empreendedorismo e inovação, em inglês, no dia 10 de março, às 12hs. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Durante o webinar, representantes da TUM São Paulo, juntamente com os da TUM Global DeepTech Initiative, oferecerão informações e responderão a todas as suas perguntas. Além disso, Pedro Gómez, criador e CEO da Orbem, fundada com sucesso em Munique com o apoio da TUM, estará disponível para uma sessão de perguntas e respostas.

A TUM Global DeepTech Venture Initiative, visa apoiar empreendedores internacionais de alta tecnologia em seu caminho para estabelecer uma start-up de sucesso dentro do ecossistema de Munique.

>> Programa

12:00 – 12:05 > Introdução a Universidade Técnica de Munique e ao escritório da TUM São Paulo – Sören Metz

12h05 – 12h25 > Apresentação da TUM Global DeepTech Venture Initiative, com Juliana Bonitz e Patrick Huber, e do centro de empreendedorismo UTUM, com Marisa Schneider

12h25 – 12h35 > Apresentação do painel (Experiência com o ecossistema de inovação TUM e Munich em comparação com a América Latina): Pedro Gómez (Fundador e CEO Orbem)

12h35 – 13h > Sessão de perguntas e respostas (moderada por Sören Metz)

13h – 13h10 > Conclusão

Data: 10 de março, às 12hs via ZOOM. Inscrições gratuitas AQUI.

