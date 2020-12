Universidade de Yale oferece série de webinars para jovens cientistas do futuro

Encontro gratuito, em 16/12, é destinado a estudantes e jovens pesquisadores brasileiros e inaugura a série Supporting Future Science Research.

Na próxima quarta-feira, 16 de dezembro, a Universidade de Yale promoverá o primeiro webinar da série Supporting Future Science Research (Apoiando o Futuro da Pesquisa Científica), destinado a estudantes e jovens pesquisadores brasileiros interessados em seguir carreira na área científica. O encontro, com o tema Yale and Brazil: Developing Future Scientists (Yale e Brasil: Desenvolvendo os Cientistas do Futuro), é gratuito e abordará o papel da mentoria no desenvolvimento dos profissionais de pesquisa, além de discutir formas para aprimorar o processo de formação dos cientistas.

O encontro, que terá duração de uma hora, será moderado pelo professor-associado da Yale School of Medicine (YSM), Marcelo Dietrich, e contará com a participação do professor-associado da Yale School of Public Health Julio Croda, da pós-doutoranda Carolina Lucas, e dos bolsistas do programa Capes-Yale Antonio Fonseca e Natália Branco. Além do debate, eles estarão disponíveis para conversar com os participantes e esclarecer dúvidas.

Durante o webinar será lançado o Yale Proxima Mentorship Program, projeto voltado a estudantes brasileiros de graduação ou mestrado, que buscam conhecimento e excelência em ciências biológicas e biomédicas. O programa terá sua primeira edição em 2021, com workshops e discussões sobre práticas, estratégias e habilidades necessárias para você se tornar um líder na sua área de pesquisa e fomentar a cultura científica no país.

O Yale and Brazil: Developing Future Scientists, terá tradução simultânea para o português.

> SERVIÇO:

Webinar Yale and Brazil: Developing Future Scientits (Yale e Brasil: Desenvolvendo os Cientistas do Futuro)

Data: 16/12/2020

Horário: 14h (hora do Brasil)

>> Inscrições AQUI.

