Universidade de Toronto oferece bolsas para graduação

As inscrições para o programa Lester B. Pearson Scholarships são feitas em três etapas. São diversas bolsas integrais para qualquer programa de graduação na Universidade de Toronto!

Reconhecida como líder global em pesquisa e ensino, a Universidade de Toronto, fundada em 1827, é a maior universidade do Canadá. A instituição, que atrai diversos estudantes e acadêmicos internacionais de destaque, oferece um renomado corpo docente, oportunidades de bolsas de estudo, cursos inovadores e 700 programas de graduação em diversas áreas.

As Lester B. Pearson International Scholarships, da Universidade de Toronto são destinadas a alunos criativos, com excelente desempenho acadêmico e reconhecidos como lideranças em suas escolas. As bolsas são integrais e cobrem mensalidades, livros, taxas e moradia do aluno por quatro anos na Universidade de Toronto. Anualmente, aproximadamente 37 estudantes internacionais tornam-se Pearson Scholars.

> Para candidatar-se as Pearson Scholaships você precisa:

– Ser um estudante internacional

– Estar atualmente no último ano do ensino médio ou ter se formado até junho de 2018

– Não estar matriculado em uma universidade ou não ter iniciado um programa de graduação

– Demonstrar excelente desempenho acadêmico

– Demonstrar habilidades de liderança

– Ser um pensador original e criativo

– Ser comprometido e empreendedor nas atividades que desenvolve em sua escola e comunidade

– Gostar de aprender

>> Além disso, você deve:

– Ser nomeado por sua escola no Brasil até 30/11 – as escolas devem enviar uma inscrição para participar do programa

– Candidatar-se a um programa da Universidade de Toronto até 17 de dezembro de 2018, por meio do Ontario Universities’ Application Centre – OUAC

> As inscrições para a Universidade de Toronto e para as bolsas acontecem em três etapas:

– 30/11: nomeação do estudante por sua escola no Brasil

– 17/12: candidatura do aluno a um programa da Universidade de Toronto através do Ontario Universities’ Application Centre – OUAC

– 15/01/2019: data final da inscrição para as bolsas de estudo (alunos receberão um link personalizado para poder se candidatar às bolsas)

Perguntas específicas podem ser feitas através do e-mail pearson.scholarship@utoronto.ca. Conheça todos os detalhes sobre essa bolsa de estudos AQUI.

