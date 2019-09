Universidade de Toronto oferece bolsas integrais para graduação

Inscreva-se no programa Lester B. Pearson Scholarships e conheça a experiência de Leonardo Cosenza, bolsista brasileiro na U of T.

As inscrições para as Lester B. Pearson Scholarships, da University of Toronto – U of T, estão abertas. O programa oferece a estudantes internacionais de destaque, a oportunidade de estudar em uma das melhores universidades do mundo, localizada em uma cidade verdadeiramente multicultural. São diversas bolsas integrais para qualquer programa de graduação!

No ano passado tive o prazer de conversar com o carioca Leonardo Cosenza, Lester B. Pearson Scholar na U of T. Naquele momento, Leonardo estava terminando o segundo ano do programa de graduação Peace, Conflict and Justice, um curso interdisciplinar na área de conflitos, filiado à importante Munk School of Global Affairs.

Excelente aluno, o jovem foi bolsista na escola britânica do Rio de Janeiro e teve sua candidatura à graduação aceita em diversas universidades internacionais. Além disso, atuou como voluntário no Centro Cultural Semear por pouco mais de um ano, ensinando arte a crianças menos favorecidas.

Os Lester B. Pearson Scholars demonstram criatividade, desempenho acadêmico excepcional e são reconhecidos como lideranças em suas escolas. Uma ênfase especial é dada ao impacto que tiveram no cotidiano de sua comunidade e em seu potencial futuro de contribuir positivamente para mundo.

“Escolhi a U of T por estar em uma região diplomaticamente importante do Canadá e próxima aos Estados Unidos, o que é muito positivo para a carreira na área de organizações internacionais que pretendo seguir. O que mais gosto são os cursos oferecidos na área de Global Affairs, que têm o diferencial de abordar questões atuais com uma visão acadêmica. Além disso, tenho um interesse particular em estudar a América Latina e aqui tenho excelentes oportunidades para me aprofundar no tema.

A U of T tem 36 mil alunos e o primeiro ano é o mais difícil em termos de integração. É que as turmas são muito grandes e você acaba tendo pouco contato com os professores. Para mim, esse início foi desafiador. Mas no fim desse ano, tive a sorte de participar do One Program e de ter aulas com o Prof. Wong, que foi um dos melhores até agora, por seu estilo particular. No curso de Global Affairs, ao mesmo tempo em que ele apresentava as teorias fundamentais, instigava debates e o desenvolvimento do pensamento crítico nos alunos. A gente conversava sobre diversos temas e as pessoas tinham espaço para se posicionar. Acho que isso é muito importante como primeiro passo na atividade acadêmica, porque você desenvolve a capacidade de dialogar com as pessoas e de ouvir diferentes opiniões”, ele explica.

Além dos estudos, Leonardo continua envolvido em atividades que impactam a vida das pessoas em sua comunidade. Se engajou com a organização The Yonge Street Mission, oferecendo suporte à estudantes com dificuldades em suas tarefas escolares, e participa ativamente da organização internacional de estudantes brasileiros BRASA. Junto com outros jovens, Leonardo trabalha para integrar a comunidade estudantil brasileira em Toronto, através de eventos acadêmicos e relacionados ao mercado de trabalho.

Reconhecida como líder global em pesquisa e ensino, a U of T, fundada em 1827, é a maior do Canadá. A instituição, além de atrair estudantes e acadêmicos internacionais de destaque, oferece cursos inovadores e 700 programas de graduação em diversas áreas.

As bolsas são integrais e cobrem mensalidades, livros, taxas e moradia do aluno por quatro anos. A cada ano, aproximadamente 37 estudantes internacionais tornam-se Pearson Scholars.

> Para candidatar-se você precisa:

– Ser um estudante internacional

– Estar atualmente no último ano do ensino médio ou ter se formado até junho de 2019

– Não estar matriculado em uma universidade ou não ter iniciado um programa de graduação

– Demonstrar excelente desempenho acadêmico e habilidades de liderança

– Ser um pensador original e criativo

– Ser comprometido e empreendedor nas atividades que desenvolve em sua escola e comunidade

– Gostar de aprender

> As inscrições acontecem em três etapas:

– 29/11: nomeação do estudante por sua escola no Brasil – as escolas devem enviar uma inscrição para participar do programa

– 13/12: candidatura do aluno a um programa da U of T através do Ontario Universities’ Application Centre – OUAC

– 15/01/2020: data final da inscrição para as bolsas de estudo (alunos receberão um link personalizado para poder se candidatar às bolsas)

Conheça todos os detalhes sobre essa bolsa de estudos AQUI. Perguntas específicas podem ser feitas através do e-mail pearson.scholarship@utoronto.ca.

