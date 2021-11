Universidade de São Paulo inaugura espaço para amantes da cultura coreana

“Korea Corner”, criado em parceria com o Centro Cultural Coreano e a Korea Foundation, tem o intuito de trazer a cultura do país a todos os interessados.

Que a cultura coreana está se tornando foco de atenção mundial, não é novidade. Entretanto, as tradições milenares e outros aspectos culturais sul coreanos ainda são desconhecidos pelo público em geral. Muito além das músicas pop, difundidas pelo K-Pop, a Coreia é extremamente rica quando pensamos em sua história.

Por isso, o Centro Cultural Coreano e a Korea Foundation, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), acabam de inaugurar o “Korea Corner”, um espaço cultural dentro da universidade, onde alunos e visitantes poderão visitar e conhecer um pouco da Coreia.

“Eu considero (este projeto) muito significativo, porque criou um espaço permanente cujo objetivo é apresentar a Coreia aos melhores talentos globais brasileiros. Além disso, espera-se que o Korea Corner desempenhe um papel de destaque no intercâmbio internacional dentro da Universidade de São Paulo através do Centro Intercultural Internacional – AUCANI“, afirma Wankuk Kim, diretor do Centro Cultural Coreano no Brasil. O projeto faz parte do o Intercultural International Center – USP, uma iniciativa para promover a cultura e conhecimento sobre outros países.

Insang Hwang, Cônsul-Geral da Coreia do Sul, expressou sua gratidão durante a abertura e reafirmou que está muito feliz pelo projeto acontecer na USP, uma das melhores universidades da América Latina, oferecendo total suporte para sua realização. “Espero que esse seja um ponto ativo de intercâmbio cultural entre os alunos nos próximos anos, conforme o planejado juntamente com a USP”, afirmou.

Já para Vahan Agopyan, reitor da Universidade de São Paulo, a internacionalização se faz muito importante quando pensada em controle de qualidade em termos universitários. “Nada melhor do que termos nossas atividades culturais e de pesquisa mais reconhecidas no exterior“, ressaltou.

Sobre o Centro Cultural Coreano no Brasil:

Desde 2013 o Centro Cultural Coreano no Brasil tem como objetivo apoiar o intercâmbio cultural entre os países, trazendo ao público brasileiro informações concisas, cursos da língua coreana, aulas de Taekwondo e culinária, eventos musicais e exposições sobre diversos temas envolvendo a Coreia do Sul. Em suas redes sociais, especialmente no Youtube, no canal do Centro Cultural Coreano ( kccbrazil), é possível acessar conteúdos didáticos e divertidos sobre culinária, esportes, Kpop, língua coreana, festivais da cultura e muito mais.

Local: Centro de Difusão Internacional

Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 Bloco B

Butantã, SP | 05508-020

Horário: 10 às 17 horas

Reservas: Sem necessidade de agendamento prévio

