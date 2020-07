Universidade de Montreal oferece bolsas de estudo

A oportunidade é para os interessados em graduação, mestrado e doutorado na UdeM, uma das melhores universidades de língua francesa do mundo.

A Université de Montréal acaba de implementar um programa de bolsas de estudo que contempla a isenção das taxas adicionais normalmente cobradas aos estudantes internacionais. O objetivo é facilitar a integração dos melhores talentos do mundo, contribuindo para o avanço da missão educacional da instituição e para a diversidade cultural de sua comunidade.

Consistentemente classificada em vários rankings entre as melhores do mundo, a Université de Montréal é uma instituição de pesquisa financiada com recursos públicos e membro da Associação de Universidades e Faculdades do Canadá.

Para os interessados em uma graduação, a excelência do seu dossiê acadêmico será o único critério de avaliação para determinar o valor da bolsa. Os resultados da análise serão classificados de acordo com os três níveis a seguir:

– Classificação A: $11.998 dólares canadenses – CAD por ano (2 trimestres, equivalente a 30 créditos), $5.999 CAD por trimestre (15 créditos) ou 399 CAD por crédito.

– Classificação B: $5.718 CAD por ano (2 trimestres, equivalente a 30 créditos), $2.859 CAD por trimestre (15 créditos) ou $190,60 CAD por crédito.

– Classificação C: 2 mil CAD por ano (2 trimestres, equivalente a 30 créditos), mil CAD por trimestre (15 créditos) ou $66,67 CAD por crédito.

OBS. Esses valores serão aplicados às taxas anuais de $23.662 CAD (30 créditos).

Alunos de mestrado receberão uma isenção parcial das taxas adicionais, normalmente exigidas para estudantes internacionais, que correspondem a $9.420 CAD por ano (3 trimestres, equivalentes a 45 créditos) ou $3.140 CAD por trimestre (equivalente a 15 créditos). Esses valores serão aplicados às taxas anuais de $27.300 CAD (45 créditos). Para os trimestres de redação e correção serão aplicados os mesmos valores cobrados aos estudantes do Quebec.

Interessados em um doutorado receberão uma bolsa de estudos com isenção total das taxas adicionais normalmente exigidas aos estudantes internacionais. A bolsa permite que você se beneficie dos mesmos valores pagos pelos estudantes do Quebec: $19.339 CAD por ano (3 trimestres, equivalente a 45 créditos) ou $6.546 CAD por trimestre (equivalente a 15 créditos) por toda a duração do curso. Esses valores são aplicados às taxas anuais de $24.300 CAD (45 créditos).

Para obter a bolsa é necessário candidatar-se a um programa de estudos na UdeM que oferece 250 cursos de graduação e 350 de pós-graduação. São mais de 600 programas que cobrem todas as áreas do conhecimento!

Comece explorando o link percurso e o micro-site especialmente voltado a brasileiros, onde você pode fazer todas as suas buscas em português. Antes de preencher o formulário, certifique-se dos prazos para o envio de documentos e verifique as condições de elegibilidade dos programas de estudo de seu interesse. Alguns dias após o envio da solicitação de admissão, você receberá seus códigos de acesso para se conectar ao Centre Étudiant. É nessa plataforma que você consultará sua inscrição e receberá a resposta de admissão da universidade.

Você não precisa solicitar uma bolsa de isenção da UdeM. Todos os dossiês de novos candidatos serão avaliados para determinar sua elegibilidade e o valor da isenção que você vai receber. No entanto, é preciso ficar atento aos prazos de candidaturas dos cursos para os quais pretende se candidatar.

Para saber tudo sobre essas bolsas de estudo, visite a página do programa e leia com atenção todas as informações.

Boa sorte! Montreal é uma das cidades mais bonitas que já conheci e estudar na UdeM, um privilégio.

>> Leia mais: Porque é tão bom estudar no Canadá

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

*Fonte: Université de Montreal