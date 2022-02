Universidade de Haifa divulga seus mestrados em evento virtual

Nos dias 1 e 2 de março, conheça os 18 programas oferecidos em inglês nas sessões informativas com professores, alunos e ex-alunos. Inscreva-se!

A University of Haifa International School é o primeiro instituto de ensino superior em Israel a se comprometer com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Um laboratório vivo e comprometido com o avanço na pesquisa, disseminação e implementação de soluções com impacto global.

Nos dias 1 e 2 de março, a instituição vai promover, por meio de um Open House virtual, seus 18 programas de mestrado lecionados em inglês. Se você é um parceiro ativo nos esforços globais para construir um futuro mais saudável e sustentável para o planeta e a humanidade, participe do evento!

> Conheça os mestrados oferecidos pela University of Haifa International School:

– Desenvolvimento Infantil (MA)

– Administração de Sistemas de Saúde e Liderança em Saúde Global (MPH)

– Especialização MBA em Sustentabilidade

– MBA em Desenvolvimento de Equipes de Tecnologia

– Estudos de Diplomacia (MA)

– Estudos de Segurança Nacional (MA)

– Gestão e Políticas Públicas (MPA)*

– Relações Internacionais – Dupla licenciatura com a Universidade de Varsóvia (MA)

– Paz e Gestão de Conflitos (MA)

– Estudos do Holocausto (MA)

– Estudos de Israel (MA)

– Estudos Judaicos (MA)

– Estudos modernos alemães e europeus (MA)**

– Civilizações Marítimas (MA)

– Geociências Marinhas (Mestrado)

– Biologia Marinha (Mestrado)

– Arqueologia (MA)

– Estatística (Mestrado)

No dia 2 de março será oferecida uma sessão informativa sobre o novo Mestrado Internacional em Administração Pública (MPA) da Universidade de Haifa, liderada pelo Prof. Eran Vigoda-Gadot, chefe do programa e pela Dra. Valerie Isaak, gerente do programa. Inscreva-se para essa sessão exclusiva AQUI.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas AQUI. Há bolsas de estudo disponíveis!

