Universidade da Pensilvânia oferece curso de inglês gratuito para jornalistas

Por meio da plataforma Coursera, o curso criado para profissionais não fluentes no idioma é gratuito e oferecido online. Aproveite!

O English for Journalism, é um curso criado pela Universidade da Pensilvânia e financiado pelo Bureau de Assuntos Educacionais e Culturais – Escritório de Programas de Língua Inglesa do Departamento de Estado dos EUA.

Desenvolvido para profissionais que querem aprender inglês e estão interessados ​​em desenvolver habilidades para uma carreira no jornalismo moderno, é uma oportunidade excepcional. Ao longo de cinco semanas, você vai explorar a mídia impressa e digital por meio de leituras e palestras em vídeo, expandir seu vocabulário e ampliar sua capacidade de ler, pesquisar e desenvolver notícias locais e globais.

O módulo 1 oferece uma introdução a história e princípios do jornalismo. Na segunda semana, você aprenderá a pesquisar, entrevistar e fazer um “pitch”. O módulo 3 se concentra na linguagem necessária para escrever artigos de jornais e revistas, enquanto o 4 aborda os fundamentos da transmissão de notícias. No módulo final do curso, você vai analisar o crescimento, impacto e desafios das notícias digitais, enquanto realiza um trabalho de reflexão sobre as mudanças recentes no campo do jornalismo.

Inscreva-se gratuitamente AQUI. Na página do curso, clique em “Enroll now” (Matricule-se agora) e selecione “Full Course. No certificate” (Curso Completo. Sem certificado).

Aproveite a oportunidade para fazer um curso gratuito de altíssima qualidade, no seu próprio ritmo, e melhorar consideravelmente o seu inglês!

Fonte: Coursera