Universidade da Pensilvânia oferece curso de inglês gratuito online

As aulas do curso Negócios e Empreendedorismo, com cinco semanas de duração, começam hoje. Aproveite a oportunidade!

Online e gratuito, o curso English for Business and Entrepreneurship, criado pela University of Pennsylvania, é financiado pelo Departamento de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado dos EUA.

Desenvolvido para pessoas interessadas ​​em aprender mais sobre negócios e a economia global, aborda temas e a linguagem (em inglês) necessárias para obter sucesso no ambiente de trabalho internacional. Você vai aprender inglês comercial através de leituras e palestras em vídeo, enquanto melhora seu vocabulário e conhecimento em conceitos e questões comerciais.

> Confira o conteúdo que será oferecido ao longo de cinco semanas:

1. Introdução ao empreendedorismo examinando ideias, produtos e oportunidades.

2. Conceitos básicos de pesquisa de mercado, incluindo como identificar uma oportunidade.

3. Os planos de negócio e sua importância, inclui trabalho prático.

4. Apresentação dos fundamentos para o financiamento de uma empresa e criação de uma apresentação persuasiva, ou pitch, com base em um plano de negócios.

Conheça os professores:

– Amy Nichols: Gerente de International Research and Program Development, English Language Programs, University of Pennsylvania

– James Riedel: Diretor Executivo, English Language Programs, University of Pennsylvania

Para fazer o curso gratuitamente, basta entrar na página do Coursera, e clicar em Enroll for free. Não se esqueça de selecionar a opção Full course, no certificate.

