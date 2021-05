Universidade da Nova Zelândia promove concurso internacional de design para estudantes do Ensino Médio

Alunos brasileiros interessados em participar devem criar um personagem e fazer inscrição até 30/06.

Estudantes brasileiros entre 14 e 18 anos têm até 30 de junho para participar da segunda edição do concurso internacional de design ‘Earth Guardians” (Guardiões da Terra). Lançado pela Massey University, da Nova Zelândia, a competição pretende conscientizar os estudantes sobre a preservação do planeta. As inscrições estão abertas no site do concurso.

Na primeira categoria internacional, o prêmio será um tablet digital HD Wacom Cintiq Pen Display de 16 polegadas com caneta, para incentivar o vencedor a seguir criando e aprimorando suas técnicas de design. Já na segunda, os cinco melhores trabalhos serão premiados com um ano de assinatura dos programas Adobe Stock ou do Adobe Creative Cloud. A escolha dos vencedores será feita por uma comissão formada por artistas, diretores de artes, especialistas na indústria de jogos e designers.

Para os concorrentes, o desafio é criar um personagem original que irá defender o meio ambiente se inspirando em elementos da natureza, lendas e folclore. É necessário descrever, em inglês e com até 300 palavras, o processo de criação e a inspiração para o design. Isso quer dizer explicar a origem do personagem, seu nome, onde mora, quais características ou poderes especiais tem, mitos, lendas locais e demais inspirações para cria-lo e, é claro, as técnicas de desenho escolhidas para sua construção, bem como os materiais utilizados.

Após desenvolver todo esse processo e criar a imagem do personagem, os estudantes devem realizar a inscrição online. Cada participante pode fazer duas inscrições, desde que os personagens sejam diferentes. Ao todo, o concurso “Guardiões da Terra” vai premiar onze vencedores, sendo duas categorias destinadas a estudantes internacionais: International Ultimate Concept Artist Award e International Rising Stars Highly Commended Awards.

Indústria criativa é destaque na Nova Zelândia

O desafio da Massey University conta com o apoio da Weta Workshop, criada pelo cineasta Peter Jackson e responsável por alavancar, há duas décadas, a posição da Nova Zelândia como um dos principais países para a produção de efeitos especiais para a indústria cinematográfica de Hollywood. O estabelecimento da Weta na capital Wellington impulsionou a geração de mão de obra altamente qualificada em diferentes especialidades de pós-produção de filmes: desde o design de personagens até a construção de cenários digitais. A empresa já arrebatou seis Oscars na categoria de efeitos especiais.

A produção cinematográfica na Nova Zelândia também impulsionou a criação de cursos superiores. Os programas já estão entre os melhores do mundo e recebem estudantes de todos os continentes. A própria Massey University, criadora do desafio de design, conta com uma faculdade dedicada às artes criativas, com cursos de graduação e pós-graduação em áreas como animação, cinema, som, desenvolvimento de games e outros.

Todas as universidades da Nova Zelândia estão classificadas entre as melhores do mundo, de acordo com os respeitados índices internacionais QS World University Rankings e Times Higher Education. Vale ressaltar que a Nova Zelândia é uma das nações que melhor educa para o futuro – o país ocupa a terceira posição (é primeiro entre os países de língua inglesa) do ranking mundial realizado e divulgado pela The Economist Intelligence Unit.

Sobre a Education New Zealand (ENZ)

A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com 70 funcionários em mais de 20 localidades e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios.

