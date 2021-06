United World Colleges selecionam estudantes brasileiros do ensino médio

Inscrições para programa imersivo de dois anos de estudo no exterior, com bolsas parciais e integrais, estão abertas até 09 de agosto.

Os colégios UWC buscam estudantes do Brasil para embarcar em uma experiência de high school imersiva, multicultural e transformadora. As inscrições vão até 9 de agosto.

Nesta edição do programa, em caráter excepcional, estudantes que estejam cursando qualquer ano do Ensino Médio (regular ou técnico) ou de um high school no Brasil poderão participar do processo seletivo para o programa residencial dos colégios UWC. Precisam, é claro, cumprir com todos os requisitos e ter entre 15 e 18 anos de idade no dia 31 de agosto de 2022. Brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil com registro nacional de estrangeiro podem se inscrever. Não é exigida fluência em línguas estrangeiras.

Desde a inauguração de sua primeira unidade em 1962, no auge da Guerra Fria, os colégios UWC selecionam anualmente cerca de 4 mil estudantes de mais de 150 nacionalidades para conviverem por dois anos, residindo nos próprios colégios, que hoje estão presentes em 18 localidades e quatro continentes: Alemanha, Armênia, Bósnia e Herzegovina, Canadá, China, Costa Rica, Estados Unidos, eSwatini (anteriormente Suazilândia), Holanda, Hong Kong, Índia, Itália, Japão, Noruega, País de Gales, Singapura, Tanzânia e Tailândia. No segundo semestre de 2021, 17 brasileiros aprovados no processo seletivo de 2020 vão estudar em 13 colégios UWC.

Centrado na missão da UWC de fazer da educação uma força pela paz e por um futuro sustentável, o programa residencial torna os estudantes protagonistas de seu aprendizado e desenvolvimento como cidadãos globais. A UWC desafia os alunos em sala de aula com o currículo acadêmico do Bacharelado Internacional, reconhecido internacionalmente por sua exigência e excelência. Também incentiva e promove atividades extracurriculares que exercitam a criatividade, o condicionamento físico e habilidades socioemocionais, além de promover o compromisso individual com a comunidade e o voluntariado.

Todas as aulas são ministradas em inglês. Na Costa Rica, disciplinas também são ofertadas em espanhol. No entanto, a fluência em línguas estrangeiras não é requisito para participar nem é testada ao longo do processo seletivo. Entende-se que os alunos adquirem a fluência necessária para ter sucesso academicamente e comunicar-se com segurança ao longo dos dois anos.

No Brasil, o processo seletivo é realizado em quatro etapas, conforme o cronograma disponibilizado no site da UWC, visando a participação de estudantes de todo o território nacional:

– Etapa 1: inscrição e revisão preliminar, que consiste no envio de formulários e documentação pessoal para revisão pela UWC Brasil.

– Etapa 2: prova online e avaliação do perfil do candidato. Os selecionados na etapa anterior realizam uma prova de 70 questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Lógica. Aqueles com melhor desempenho têm seus formulários de apresentação pessoal avaliados.

– Etapa 3: entrevistas online, realizadas por videoconferência com estudantes aprovados na etapa 2.

– Etapa 4: um final de semana de atividades de convivência e seleção entre finalistas, realizado virtualmente devido à pandemia (etapa final).

A UWC Brasil seleciona estudantes de diversos perfis, origens, realidades e escolas a cada ano. Características como maturidade, responsabilidade, autonomia, capacidade de liderança, motivação, resiliência e abertura para outras culturas e pessoas, e bom desempenho acadêmico são avaliados a cada etapa do processo seletivo. Bolsas parciais e integrais estão disponíveis. Alunos aprovados ingressarão nos colégios UWC a partir do segundo semestre de 2022.

Prazo: inscrições online até 9 de agosto de 2021

Taxa de inscrição:

– Lote 1: R$80 até 1o de julho de 2021 – solicitações de isenção aceitas até essa data

– Lote 2: R$100 até 15 de julho de 2021

– Lote 3: R$120 até 9 de agosto de 2021

