Tour Access Masters chega a São Paulo em fevereiro

Se você está pensando em fazer um mestrado no exterior, não perca esta importante feira que acontece dia 24/02 em São Paulo.

Imagine poder conhecer uma ampla gama de programas de mestrado e ter a oportunidade de conversar com representantes das universidades no mesmo dia. Gostou da ideia? Então não perca a feira Access Masters que acontecerá em São Paulo no dia 24 de fevereiro.

Durante o evento você poderá:

Conversar pessoalmente com representantes de 20 instituições de ensino internacionais de ponta

Obter aconselhamento e suporte no preparo para o seu mestrado

Saber mais sobre o GMAT, GRE, TOEFL, IELTS e bolsas de estudo

Concorrer a uma carteira mundial do estudante – ISIC card – gratuita

Participar de um sorteio para ganhar uma visita a um campus universitário internacional

Concorrer a uma isenção da taxa de inscrição para o programa de bolsas Líderes Estudar

Além disso, candidatos especificamente interessados em programas de negócios em Gestão, Marketing e Finanças, poderão participar de reuniões individuais ou em pares, com diretores de admissão e representantes das escolas. As agendas serão cuidadosamente atribuídas pela equipe do Access Masters antes do evento, para que você possa conhecer as instituições de ensino que melhor correspondem aos seus interesses e requisitos.

Ao se inscrever, você terá acesso a programação completa, então não perca esta oportunidade e acesse o site do Access Masters. O evento é gratuito e acontece no dia 24 de fevereiro!

>> Instituições de ensino participantes:

– Babson College – F.W. Olin Graduate School of Business

– Bentley University McCallum Graduate School of Business

– Brandeis International Business School

– Duke University’s Fuqua School of Business

– EADA Business School Barcelona

– EAE Business School

– ESCP Europe

– Fordham University – Gabelli School of Business

– Hult International Business School

– IE Business School

– IESE Business School

– Instituto Superior de Investigacion Empresarial – ISIE

– Maastricht School of Management

– Nottingham Trent University

– Suffolk University

– Technical University of Munich (TUM) School of Management

– UBC – Sauder School of Business

– UniLaSalle

– University of Essex

– University of Tampa, Sykes College of Business

Serviço – Access Masters

Data: 24 de fevereiro

Horário: das 11:30 às 18hs

Local: Tivoli Mofarrej Sao Paulo

Endereço: Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César, 01419-001, São Paulo

(Metrô Trianon Masp)

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.