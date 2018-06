Toulouse, a cidade rosa

Com mais de 120 mil estudantes, esta vibrante cidade universitária oferece excelentes opções para quem quer estudar na França.

Localizada no Sul da França, há pouco mais de 200 quilômetros de Bordeaux, está a bela Toulouse, cujo apelido “La Ville Rose” se deve aos tijolos cor de rosa usados em suas construções.

Toulouse é uma cidade que fervilha. Com 450 mil habitantes em sua área central, dos quais pouco mais de 120 mil são estudantes universitários, é jovem de espirito e totalmente multicultural. Em 2017, foi eleita a terceira melhor cidade para estudantes na França, na categoria Student Mix do QS Best Student Cities Index.

Famosa por seus verões muito quentes, é o destino ideal para quem gosta de atividades ao ar livre. São mais de 15 parques, praças, jardins e uma belíssima esplanada à beira do Rio Garonne para passear, andar de bicicleta ou deitar na grama para ler um livro. Além disso, sua proximidade com os Pirineus é ideal para quem gosta de esquiar e brincar na neve.

Para os amantes da arte, história e cultura, Toulouse oferece o Museu de História Natural, o Museu de Belas Artes (Musée des Augustins), o Museu Geordes Labit, e a Fondation Bemberg, entre outros. Imperdível também é a Cité de L’Espace, onde as maravilhas do universo e experiências espaciais podem ser vivenciadas.

Além disso, é sede de dois destinos classificados como Patrimônio Mundial da UNESCO – o Canal du Midi e a Basílica de St. Sernin.

Curiosamente, o esporte mais famoso da cidade é o rúgbi. O Stade Toulousain, time local, venceu quatro vezes a Copa Heineken, principal competição do esporte na Europa.

Um grande número de excelentes instituições de ensino faz de Toulouse uma importante cidade universitária na França. De fato, Toulouse abriga a terceira maior população universitária do país e oferece inúmeras atividades, uma vida noturna agitada e infinitas opções de cafés e restaurantes regionais e internacionais.

Se o seu interesse é estudar engenharia, esta é a cidade ideal. Toulouse é o centro aeroespacial da Europa. Além do aglomerado de instituições especializadas na área, a fábrica da Airbus, aberta à visitação, também fica ali. Já pensou como seria conseguir um estágio em uma empresa que fabrica diversos modelos de aviões? Por isso, não deixe de conferir os cursos do INSA – Institut National des Sciences Appliquées.

O sistema da Université de Toulouse, com raízes no século 13, é um dos mais antigos do mundo e incorpora a Université Toulouse 1 – Capitole, Université Toulouse 2 – Jean Jaurès e a Université Toulouse III – Paul Sabatier, reconhecidas internacionalmente. Oferece os mais diferentes programas em inglês e francês, da graduação ao doutorado.

Para quem é da área de negócios e economia, a Toulouse Business School – TBS, fundada em 1903 e acreditada pelas três principais associações certificadoras de escolas de negócios no mundo – AMBA, AACSB e EQUIS, é uma excelente opção. E a jovem Toulouse School of Economics – TSE, fundada em 2006, já está ranqueada entre as melhores da Europa. Seu diretor, Jean Tirole, foi laureado em 2014 com o prêmio Nobel de Economia.

Em Toulouse, estudantes internacionais encontrarão um ambiente cosmopolita e bastante aberto à diversidade cultural. Mais de 20% dos alunos vêm de diferentes partes do mundo, agregando enorme valor ao desenvolvimento pessoal e ao processo educacional aos que ali estudam.

A cidade é relativamente barata. Estudantes com menos de 26 anos têm acesso mensal ilimitado a ônibus, tramway e metrô por apenas € 10. Além disso, todos os universitários podem fazer suas refeições nos CROUS, também chamados restaurantes universitários. Por conta da imensa população estudantil, a maioria dos alunos estrangeiros acabam procurando por uma acomodação privada. Em Toulouse tem sempre alguém disposto a dividir o aluguel com você.

Vale ressaltar que na França, estudantes internacionais têm os mesmos direitos que os franceses. Podem beneficiar-se de subsídios para moradia, seguro social, alimentação, transportes públicos, cinemas e teatros, assim como de outros descontos. Mais detalhes podem ser conferidos nos departamentos de cooperação internacional das instituições de ensino.

Gostou do astral desta cidade? Então inclua Toulouse em seu projeto de estudar no exterior!

