Startup brasileira oferece intercâmbio gratuito a jovens de baixa renda

Programa da OBolsista vai levar 500 jovens de baixa renda que já concluíram o ensino médio a países da América do Sul. Pré-inscrições abertas, participe!

Você sonha em ter uma experiência internacional, mas não tem condições financeiras para realizar o intercâmbio? No segundo semestre deste ano, a startup OBolsista, levará 500 jovens brasileiros para expandir seus conhecimentos e aprendizagem social em países da América do Sul, como Chile e Argentina.

O período de intercâmbio será de 10 a 15 dias e todos os custos da viagem serão cobertos pela startup. Pessoas com ensino médio completo, que já tenham 18 anos e renda máxima de três salários mínimos, podem se inscrever.

Para participar das viagens, interessados precisam fazer uma prova nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. O teste da OBolsista será realizado online. Além das questões de conhecimentos gerais e da redação com um tema especifico em Língua Portuguesa, os participantes terão que fazer um teste de proficiência em Inglês ou Espanhol. O idioma de preferência ficará a critério do candidato.

Na primeira etapa do projeto, os participantes da avaliação online, concorrerão a outros incentivos como viagens, passaportes e cursos de idiomas. Participantes com pouca proficiência em línguas estrangeiras, poderão fazer um curso gratuito em uma das escolas de idiomas parceiras da OBolsista, para aprimorar seus conhecimentos. Além disso, o projeto fará a emissão de passaportes, para incentivar a internacionalização das pessoas que tem interesse em uma experiência em outro pais, mas que não passaram nessa primeira prova.

Dos 500 jovens que participarem do intercâmbio, os 10 bolsistas que mais se destacarem terão a oportunidade de desenvolver suas propostas no Brasil, tendo seus trabalhos acompanhados por seis meses. A iniciativa possibilitará também, uma oportunidade única aos bolsistas de apresentarem o resultado de seus projetos pessoalmente a investidores.

“O programa é uma grande chance para brasileiros que querem potencializar suas carreiras, vivenciar novas experiências e gerar novos conhecimentos e respeito a diversidade”, explica Elizeu Roberto, CEO da startup.

Ficou interessado? Cadastre-se online na pré-inscrição e receba uma notificação no momento em que as inscrições abrirem. Saiba mais AQUI.

