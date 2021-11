Sete universidades israelenses se apresentam online

Amanhã, 07/11, a IV Feira das Universidades Israelenses vai mostrar o que Israel pode oferecer para o seu desenvolvimento profissional. Inscrições gratuitas!

Conhecida como uma nação empreendedora, Israel sempre depositou na educação um valor inestimável. Como resultado desse investimento, algumas universidades deste pequeno país estão ranqueadas entre as melhores do mundo e oferecem formações sólidas nas mais diversas áreas do conhecimento.

Para criar uma plataforma de conexão entre brasileiros interessados em estudar fora do país e as oportunidades oferecidas em Israel, a “IV Feira das Universidades Israelenses” acontece virtualmente amanhã, dia 07 de novembro, das 14h às 18h. As inscrições para participar do evento são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Em sua quarta edição no Brasil, a feira educacional reunirá representantes da Universidade de Haifa, Universidade Hebraica de Jerusalém, Universidade de Tel Aviv, Technion – Israel Institute of Technology, IDC – Interdisciplinary Center Herzliya, Universidade Bar Ilan e Universidade Ben Gurion.

As sete principais instituições de ensino superior israelenses apresentarão suas oportunidades de graduação, pós-graduação, cursos de curta-duração, bolsas de estudos, estágios e outras opções de programas em inglês e hebraico.

O evento contará com um painel dos representantes das universidades e um bate-papo com alunos e ex-alunos brasileiros. As apresentações das instituições de ensino serão divididas em salas virtuais, onde os participantes poderão tirar dúvidas, conversar sobre seus interesses e conhecer os diversos programas de ensino oferecidos no país.

>> Confira a programação:

14:00 – 15:10 – Painel das Universidades

15:15 – 15:55 – Bate papo com alunos e ex-alunos brasileiros

16:00 – 17:00 – 1ª sessão de atendimento individualizado

17:00 – 18:00 – 2ª sessão de atendimento individualizado

A “IV Feira das Universidades Israelenses” é organizada pela Universidade de Haifa, Universidade de Tel Aviv, Universidade Hebraica de Jerusalém e Technion, com apoio do Masa Israel Journey, Confederação Israelita do Brasil (Conib), Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), Associação Brasileira A Hebraica de SP, Consulado Geral de Israel em São Paulo, Agência Judaica de Intercambio Cultural, Fundo Comunitário e Fundação Estudar.

> Dúvidas ou informações adicionais: feiraunisrael@gmail.com

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.