Série online detalha o cotidiano de diversas cidades universitárias da França

A primeira edição da série Cidades Universitárias na França, promovida pelo Campus France Brasil, Atout France e BRASA começa no dia 19/07. Não perca, as lives vão até 18/08!

O Campus France Brasil, em parceria com a agência de promoção do turismo na França (Atout France) e a associação de estudantes BRASA de Montpellier, Lille, Aix-en-Provence e Troyes, organizam a primeira edição do evento online Cidades Universitárias da França. O objetivo da iniciativa é compartilhar informações sobre a vida estudantil em diferentes cidades francesas para que os brasileiros conheçam todas as possibilidades e possam escolher com mais facilidade sua universidade de destino.

A escolha da cidade é um ponto fundamental da experiência de estudar no exterior. Fatores como custo de vida, clima, oferta de trabalho, infraestrutura e opções de lazer e turismo podem influenciar de forma definitiva a estadia de um estudante ou pesquisador. Além desses temas, os participantes serão convidados a falar sobre opções de moradia, alimentação, transporte, compras e o sistema de acolhimento de estudantes internacionais da sua universidade.

As transmissões acontecerão sempre às 17h, através do canal do Campus France no YouTube, e serão divididas em duas etapas. A primeira acontece nos dias 19 e 20 de julho, e a segunda, nos dias 16, 17 e 18 de agosto. Em cada um desses dias, estudantes ou ex-estudantes de três ou quatro cidades diferentes serão convidados para um bate-papo.

Veja a programação:

> 19/07 – 17h

Cidades: Toulouse, Bordeaux, Montpellier e Pau

Toulouse

Marina Leite – Université Toulouse 2 – Licence em LEA inglês/espanhol

Bordeaux

Aline Maria da Rocha Lemos – Université de Bordeaux – doutorado em Direito Público

Montpellier

Ana Carolina Frantz – Polytech Montpellier – Engenharia de materiais

Pau

Pedro Felipe dos Santos – Université de Pau et Pays de l’Adour – doutorado em engenharia

> 20/07 – 17h

Cidades: Aix-en-Provence, Marseille, Toulon e Nice

Aix en Provence

Marília Gabriela Gomes de Oliveira Gradin – Aix-Marseille Université – Master em direito

Marseille

Carolina Sugahara – Master em artes da cena – Aix-Marseille Université

Toulon

Natali Pires – Université de Toulon – Licence em Direito

Nice

Lucas Abdalah – Engenharia Eletrônica – Université Côte d’Azur/UFC (Brafitec)

> 16/08 – 17h

Cidades: Grenoble, Lyon, Saint Etienne, Clermont Ferrand

Grenoble

Maria Contessotto – Université Grenoble Alpes – Master em urbanismo

Lyon

Caroline Goulart Ferneda – Université Lumière Lyon 2 – Psicologia

Saint-Etienne

Carol – Ecole de Mines de Saint Etienne – Engenharia de produção

Clermont Ferrand

A confirmar

> 17/08 – 17h

Cidades: Lille, Strasbourg, Nancy, Troyes

Lille

Caio Braga Sampaio – Ecole Centrale de Lille – Engenharia

Strasbourg

A confirmar

Nancy

Jessica Aragão – Université de Lorraine – Master 1 em engenharia civil

Troyes

Letícia Di Maio Barbosa – UTT (Université de Technologie de Troyes) – Engenharia industrial

> 18/08 – 17h

Cidades: Rennes, Nantes, Tours, Poitiers

Rennes

Risolandia Azevedo – Université Rennes 2 – Master em LEA

Nantes

Danilo de Sousa – Université de Nantes – Master em educação e literatura com foco na formação de professores de idiomas

Tours

A confirmar

Poitiers

Camila de Pinto Souza – Université de Poitiers – Master em engenharia de concepção

> Para receber lembretes por e-mail no dia das lives, inscreva-se AQUI.

