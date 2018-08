Semestre pré-universitário em Lisboa

Já terminou ou está por terminar o ensino médio e quer ter uma experiência na Universidade NOVA de Lisboa? Esta oportunidade é imperdível!

Imagine poder passar um semestre em Lisboa, estudando em uma das melhores universidades da Europa, antes de definir qual curso de graduação quer seguir. Agora imagine fazer isso assistindo aulas de diferentes faculdades em inglês ou português, e convivendo com universitários de várias partes do mundo!

Desenvolvido pela Universidade NOVA de Lisboa, o Semestre Pré-Universitário, SPU, é um programa para estudantes que completaram ou estão perto de completar o ensino médio e que, no futuro, pretendem se candidatar a um dos 37 cursos da instituição.

Referência em Portugal, a Universidade NOVA de Lisboa foi criada em 1973. Desde então, tem como proposta a adoção de um modelo multidisciplinar inovador. A instituição pública de ensino, é a única universidade no país ranqueada entre as 50 melhores do mundo no Top 50 under 50 da QS – Quacquarelli Symonds.

Além de ajudar os alunos em sua adaptação ao sistema de ensino europeu, o SPU oferece uma base sólida de conhecimentos, para que possam iniciar a graduação em uma das faculdades da NOVA. Durante o programa, os estudantes do SPU cursam três disciplinas oferecidas pelas faculdades da NOVA (em português e/ou inglês), frequentam o Clube de Leitura e têm aulas de inglês.

As inscrições para o programa Semestre Pré-Universitário vão até o dia 31 de outubro. Não perca esta oportunidade!

“Como as notas do ENEM só saem em janeiro, o que é muito tarde para quem quer começar o curso em fevereiro, nós adiantamos o processo fazendo uma análise do currículo dos candidatos, de suas cartas de recomendação e de sua carta de motivação. Algumas faculdades fazem um teste de matemática online e eventualmente podemos fazer entrevistas por Skype. O SPU definitivamente é o caminho ideal para quem quer se candidatar aos nossos cursos de graduação”, afirma João Amaro de Matos, Vice-Reitor da NOVA.

Vantagens de participar do semestre pré-universitário:

– Preparar o caminho para um curso universitário internacional, com custo acessível

– Prepara-se para o sistema universitário europeu ganhando autonomia, ajustando-se aos métodos de trabalho locais

– Melhorar suas competências em inglês

– Facilitar sua entrada em um dos cursos de graduação da NOVA

– Transferir os créditos cursados em algumas disciplinas para os cursos de graduação ou mestrado integrado (graduação + mestrado)

– Poder cursar disciplinas optativas de diferentes áreas acadêmicas

– Frequentar o Clube de Leitura e conhecer os clássicos da literatura ocidental, compreendendo o seu enquadramento histórico, político e cultural

– Viver na cidade de Lisboa, Portugal, um dos países mais seguros do mundo e com melhor qualidade de vida na Europa

Requisitos para Admissão:

– Certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar – para os alunos que já se formaram ou histórico escolar com todas as disciplinas realizadas até ao momento e respectivas notas, para os alunos que não finalizaram o ensino médio

– Certificado de idioma – inglês e/ou português – emitido por uma escola de idiomas no Brasil ou comprovação de nível de proficiência de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas feita por um professor

– Preenchimento do formulário online até 1 de outubro

– Carta de motivação indicando o interesse em participar do SPU e / ou a razão para querer fazer uma graduação após a conclusão bem-sucedida deste semestre

– Carta de recomendação de um professor ou educador em português ou inglês

– Cópia válida do passaporte

– Pagamento da taxa de matrícula de €70.00. Após submeter a candidatura online, o aluno receberá um e-mail do Gabinete de Relações Internacionais da NOVA, confirmando o recebimento da documentação e indicando o procedimento para pagamento da taxa de matrícula

OBS. Candidatos podem ser convocados para uma entrevista pelo Comitê de Seleção para avaliar sua elegibilidade ao programa. As entrevistas serão realizadas por Skype.

A admissão dos alunos no Semestre Pré-Universitário será informada por e-mail. Caso sejam aceitos, devem confirmar sua participação por meio do pagamento do SPU (€300 na aceitação e €2.700 após o visto e antes do início programa), garantindo sua vaga. Uma vez confirmada a participação, serão contatados pela NOVA para prosseguir com a inscrição nas disciplinas.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

