Semana sobre estudar na Holanda apresenta programas e universidades

As apresentações da série online Orange Studies Week – Study in Holland acontecem de 19 a 21 de julho. Há ofertas de bolsas para brasileiros!

Selecionada como um dos melhores sistemas de ensino superiores do mundo, a Holanda oferece mais de 2100 opções de cursos totalmente ministrados em inglês, em diferentes áreas do conhecimento. O país abriga grandes empresas como Unilever, Shell e Philips e oferece bolsas de estudos exclusivas para brasileiros.

Nesta série de três dias consecutivos de apresentações online, a Nuffic Neso Brasil convida algumas instituições de ensino superior da Holanda para participarem de sessões temáticas, organizadas por dia. As prestigiadas Maastricht School of Management (MSM), University of Twente, VU University Amsterdam, Maastricht University e Tilburg University estarão presentes com ofertas de bolsas de estudos para brasileiros!

Entre os tópicos abordados nas apresentações estão:

• Por que estudar na Holanda?

• Ensino superior holandês

• Vida na Holanda

• Aplicação e prazos

• Bolsas de estudo

Programação:

• 19 de julho (segunda-feira) – Engenharia, Economia e Ciências Exatas

• 20 de julho (terça-feira) – Ciências da Saúde e Indústria Criativa

• 21 de julho (quarta-feira) – Ciências Humanas e Sociais

Horário: todas as sessões SEMPRE das 12hs às 14hs (horário do Brasil) no canal YouTube da Nuffic Neso Brazil.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.