Sciences Po oferece bolsas para graduação e mestrado

As inscrições para as bolsas Emile Boutmy 2021 estão abertas. O prazo para mestrado é 6/12/20 e para graduação, 28/02/21.

As inscrições para as bolsas Emile Boutmy, oferecidas pela renomada instituição de Ensino francesa Sciences Po, estão abertas. O programa é destinado a estudantes que desejam iniciar seus estudos de graduação ou mestrado em 2021.

Fundado em 1871, a Sciences Po é um dos centros de estudos sociais e políticos mais respeitados do mundo. O programa Emile Boutmy, criado em homenagem ao fundador da instituição, tem por objetivo receber os melhores estudantes internacionais admitidos pela primeira vez nos programas de graduação ou mestrado da instituição. Candidatos com dupla-cidadania ou residentes em países pertencentes à União Europeia não são elegíveis.

Os primeiros quatro semestres do Bacharelado em Artes são concluídos em um dos sete campi da Sciences Po: Dijon, Le Havre, Menton, Nancy, Paris, Poitiers e Reims. Todos os alunos seguem um currículo básico nas ciências sociais, escolhem uma especialização (major) multidisciplinar no segundo ano e seguem aprofundando seus estudos no exterior em seu terceiro ano.

A instituição de ensino também oferece 27 programas de mestrado. Nos primeiros três semestres, os alunos se dedicam aos cursos básicos, sua área de concentração e línguas estrangeiras. Na última metade do segundo ano, podem fazer um estágio, estudar em outro país ou escrever sua tese.

As bolsas para graduação variam entre três e 7,3 mil euros por ano, podendo ou não incluir um auxílio anual de cinco mil euros para despesas pessoais. Excepcionalmente, bolsas de 19 mil euros, que cobrem integralmente os três anos de formação podem ser concedidas. Para o mestrado, o programa Emile Boutmy oferece bolsas de 10 ou cinco mil euros anuais por ano para cobrir parcialmente os custos dos dois anos do curso.

Os montantes são definidos por um júri de admissão, tendo como critérios a excelência acadêmica do aluno, adequação do perfil ao curso escolhido e condição social. Comprovantes de renda e documentos explicando mais detalhadamente sua situação familiar, podem ser solicitados. Candidatos também podem anexar seu teste de idioma antes do prazo de inscrição da bolsa.

A candidatura à bolsa Emile Boutmy deve ser feita junto com sua inscrição online para os programas de graduação e mestrado da Sciences Po. O prazo para os programas de mestrado é 6 de dezembro de 2020 e para os de graduação, 28 de fevereiro de 2021. Estudantes devem indicar que estão se inscrevendo para a bolsa Emile Boutmy na seção “informações financeiras” durante sua inscrição na Sciences Po.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

