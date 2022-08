São Paulo e Valinhos recebem a 7ª feira Etapa de universidades internacionais

Evento aberto ao público reúne mais de 40 instituições de ensino estrangeiras em 26 e 27/08. Confira também o Desafio Etapa para bolsas de estudo!

Nos dias 26 e 27 de agosto, O Colégio Etapa realiza a 7ª Feira Etapa de Universidades Internacionais, evento gratuito que conta com a participação de mais de 40 instituições estrangeiras, entre universidades, institutos e órgãos oficiais.

Dia 26 de agosto, a Feira acontece no Colégio Etapa Valinhos, no interior de São Paulo; e dia 27, no Colégio Etapa Vila Mariana, na capital paulista. Desde 2016, o evento reúne representantes de universidades e instituições governamentais internacionais, que oferecem vagas em cursos de graduação, pós-graduação e de curta duração no exterior, além de bolsas de estudo.

A Feira é aberta ao público e os interessados podem conhecer os processos seletivos das instituições participantes, conferir palestras informativas e tirar dúvidas sobre as oportunidades acadêmicas internacionais.

“As universidades internacionais passaram a ter cada vez mais interesse em receber jovens brasileiros em seus centros de graduação. Na Feira Etapa de Universidades Internacionais, o público tem a oportunidade de obter informações diversas sobre esses processos seletivos, tirar dúvidas sobre a documentação necessária para o application e receber orientações para tornar a candidatura mais competitiva”, explica o Prof. Edmilson Motta, diretor do Colégio Etapa Internacional.

O Prof. Edmilson ainda reforça que a escola tem uma imensa preocupação em não restringir as oportunidades que oferece apenas para seus alunos. “Em 2019 mais de duas mil pessoas visitaram nossa feira, que em 2020/21 foi realizada online. Este ano esperamos superar esse grande número de pessoas. É exatamente por essa abertura que temos, de tornar nosso evento disponível ao público, que as universidades nos escolhem para fazermos esta feira. São mais de 20 anos de dedicação ao aprimoramento da continuidade do processo educacional em universidades internacionais”.

O Colégio Etapa tem um forte compromisso em expandir o horizonte de seus alunos. Vários já foram aprovados em instituições internacionais de ponta, e a escola acumula alguma medalhas de ouro em olímpiadas de matemática e informática. Além disso, com a abertura do escritório do EducationUSA na unidade São Paulo, que atende pessoas interessadas em estudar nos Estados Unidos gratuitamente, o Etapa vai continuar contribuindo com o desenvolvimento da comunidade.

Confira a lista de instituições participantes da 7ª Feira Etapa de Universidades Internacionais (programação sujeita a atualização):

Audencia Business School (França)

Babson College (Estados Unidos)

Bentley University (Estados Unidos)

British Council (Reino Unido)

Brock University (Canadá)

California College of the Arts (Estados Unidos)

Campus France Brasil

Case Western Reserve University (Estados Unidos)

Consulado Geral do Japão em São Paulo

DAAD Serviço Alemão de Intercâmbio

École Polytechnique (França)

EducationUSA

EduPortugal

ESCP Business School (França)

Faculty of Engineering – University of Porto (Portugal)

Full Sail University (Estados Unidos)

Furman University (Estados Unidos)

George Brown College (Canadá)

Goethe-Institut (Alemanha)

Grinnell College (Estados Unidos)

Haverford College (Estados Unidos)

Hult International Business School (Estados Unidos)

Insa Lyon (França)

Jacobs University Bremen (Alemanha)

Kwantlen Polytechnic University (Canadá)

Kyoto University of Advanced Science – Faculty of Engineering (Japão)

McMaster University (Canadá)

Minerva University (Estados Unidos)

Rennes School of Chemistry – Gay Lussac (França)

Rochester Institute of Technology (Estados Unidos)

School of Visual Arts – NYC (Estados Unidos)

Southern Alberta Institute of Technology (Canadá)

The Ohio State University (Estados Unidos)

Tio Business School (Holanda)

Toronto Metropolitan University – Formerly Ryerson University (Canadá)

Universidade de Coimbra (Portugal)

University of British Columbia (Canadá)

University of Calgary (Canadá)

University of California Irvine (Estados Unidos)

University of Kentucky (Estados Unidos)

University of Notre Dame (Estados Unidos)

Wake Forest University (Estados Unidos)

Western New England University (Estados Unidos)

York University (Canadá)

> Concurso Cultural Desafio Etapa

Nos dias 28 de agosto e 4 de setembro o 41º Desafio Etapa, vai oferecer a seus participantes a oportunidade de estudar com bolsa no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio em 2023.

O concurso é dividido em duas categorias:

– Júnior: para estudantes do 5º ano, com até 11 anos de idade ao final de 2022;

– Sênior: para estudantes do 9º ano, com até 15 anos de idade ao final de 2022.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do ETAPA.

> Serviço:

>> 7ª Feira Etapa de Universidades Internacionais

Colégio Etapa Valinhos

Dia 26/8, das 14h às 17h

Endereço: Rua Dr. Antônio Bento Ferraz, 95, Valinhos, SP.

Colégio Etapa Vila Mariana

Dia 27/8, das 9h às 13h

Endereço: Rua Vergueiro, 1951, São Paulo, SP.

Inscrições gratuitas pelo site.

>> Desafio Etapa (bolsas de estudo para Ensino Fundamental II e Ensino Médio):

Desafio Etapa Sênior

(para estudantes do 9º ano, com até 15 anos de idade ao final de 2022)

Data da prova: 28 de agosto (domingo) às 9h

Desafio Etapa Júnior

Data da prova: 4 de setembro (domingo) às 9h

Inscrições gratuitas AQUI.