Salão do Estudante acontece em seis cidades brasileiras em setembro 

Nesta edição, a feira, que chega a receber 35 mil pessoas, reúne instituições de ensino de 16 países entre 9 e 20 de setembro. Inscrições gratuitas.

A edição 2019 do Salão do Estudante começa no próximo sábado, 9 de setembro. Se você tem interesse em estudar no exterior e está em busca de informações, não pode perder o evento. É que esta importante feira reúne representantes de renomadas instituições de ensino internacionais, com os quais você poderá conversar e tirar suas dúvidas. De programas de high school à graduação e pós-graduação, incluindo escolas de idiomas de 16 países diferentes e as melhores agências de intercâmbio do Brasil, você vai ficar sabendo tudo que precisa para ter a melhor experiência internacional!

Durante o evento, você poderá participar de seminários e conversar com representantes de consulados, diretores de instituições de ensino e ex-alunos para obter dicas sobre os cursos e a cultura de cada local. Os países que marcarão presença são: Alemanha, Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suíça e Suécia. Confira os expositores AQUI.

> ExpoPós apresenta diversas opções de graduação e pós-graduação fora do país:

Área especial dentro da feira, destinada a programas de graduação e pós-graduação no exterior, a Expo-Pós oferece valiosas informações aos profissionais que procuram um diferencial no currículo ou uma carreira internacional. Visite o pavilhão, converse com os representantes das instituições de ensino. Esta é uma ótima oportunidade para aqueles que querem ter uma experiência de sucesso estudando fora do Brasil, além de adicionar um diferencial valioso ao seu futuro profissional.

> Mudanças no perfil dos brasileiros que buscam cursos no exterior:

Este ano, o Salão do Estudante também vai mostrar as mudanças no perfil dos brasileiros que buscam cursos no exterior. A análise foi feita com base no questionário de registro para a visitação do evento, que chega a receber cerca de 35 mil pessoas por edição. A pesquisa, segundo a Business Marketing International – BMI, organizadora do Salão do Estudante, levou em consideração informações de dois anos. O primeiro dado que chama a atenção é que, apesar da crise em que o país se encontra, os brasileiros não mudaram de ideia quando o assunto é estudar no exterior. Além disso, os participantes da feira cada vez mais cedo se interessam por opções de estudo fora do país.

“A maioria dos participantes do Salão ainda está na casa dos 20 anos, mas houve um crescimento significativo na presença dos estudantes que cursam o ensino médio, que estão muito próximos de se tornarem a maioria do público” explica Samir Zaveri, Presidente e CEO da BMI.

A pesquisa também revela um crescimento no número de visitantes interessados em programas de pós-graduação, o que pode ser explicado pelo mercado de trabalho competitivo, que valoriza um profissional diferenciado. Os cursos de idiomas continuam liderando o ranking dos mais procurados, com destaque para os de inglês, espanhol, francês, italiano e alemão.

Os Estados Unidos continuam sendo o destino de maior interesse dos visitantes da feira, seguido pelo Canadá. Portugal passou de quinto colocado para terceiro em um ano. A Austrália aparece em quarto na lista e a Irlanda em quinto. Vale notar que os dois países permitem que estudantes trabalhem durante seus programas e isso faz uma importante diferença no planejamento de uma viagem de médio prazo.

A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo site. Não perca! Estarei em São Paulo, no dia 15 de setembro, para falar dos “Mitos e Verdades sobre Estudar no Exterior”.

> Serviço – Salão do Estudante:

Rio de Janeiro – Copacabana

Data: 9 de setembro

Horário: 15h às 19h30

Local: Hotel Rio Othon Palace

Endereço: Av. Atlântica, 3264 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Rio de Janeiro – Barra

Data: 10 de setembro

Horário: 15h às 19h30

Local: Windsor Marapendi

Endereço: Av. Lúcio Costa, 5400 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Curitiba

Data: 12 de setembro

Horário: 15h às 19h30

Local: Four Points by Sheraton

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 – Água Verde, Curitiba – PR

São Paulo

Data: 14 e 15 de setembro

Horário: 14h às 18h30

Local: Centro Fecomercio de Eventos

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – São Paulo – SP

Salvador

Data: 17 de setembro

Horário: 15h às 19h30

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara, Salvador – BA

Brasília

Data: 19 de setembro

Horário: 15h às 19h30

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: A, G, SHS Q. 3 BL E 01 – Brasília, DF

Belo Horizonte

Data: 20 de setembro

Horário: 15h às 19h30

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes, Belo Horizonte – MG

Sobre o Salão do Estudante

O Salão do Estudante é a maior feira de intercâmbio da América Latina. Entre mais de 300 expositores, o evento reúne variedades de cursos no exterior e as melhores empresas de intercâmbio do Brasil, para quem procura a melhor universidade internacional ou simplesmente quer fazer um curso de idiomas. Há oportunidades fora do País para todos os gostos e idades.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.