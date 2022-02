Salão do Estudante acontece em seis capitais brasileiras

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba recebem o evento presencial em março. Protocolos de saúde serão seguidos, inscreva-se!

Quem pretende arrumar as malas e partir para estudar no exterior terá a oportunidade de visitar o Salão do Estudante, evento gratuito que acontecerá em seis capitais brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba – durante o mês de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a área do evento será redimensionada e os corredores estão maiores para evitar aglomeração. Além disso haverá um controle de entrada e será exigido o uso de máscara e carteira de vacinação.

Mais de 100 instituições de ensino de 13 países (Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido e Rússia) já confirmaram presença. Os visitantes encontrarão informações sobre cursos de idioma, técnicos, e programas de graduação e pós-graduação em diferentes áreas. Um dos diferenciais do evento é que o estudante tem a chance de conversar pessoalmente com os representantes das instituições de ensino e tirar ali mesmo suas dúvidas sobre os cursos, peculiaridades da cultura do país escolhido como destino, além de questões burocráticas como acesso ao visto, documentação exigida para ingresso em cada universidade e, é claro, a chance de conseguir uma bolsa de estudos.

Após dois anos de pandemia o Salão retorna presencialmente. Animado com a retomada do mercado, o organizador do Salão, Samir Zaveri, aponta para uma demanda reprimida: “Por conta da pandemia, muitos estudantes adiaram suas viagens e agora, com a abertura de diferentes países e a volta das aulas presenciais, estima-se um crescimento de mais de 100%, em relação aos anos de 2020 e 2021, de brasileiros ocupando as carteiras das instituições internacionais. Esperamos números parecidos com os de 2019, ano recorde de brasileiros estudando no exterior”, revela o executivo.

Quem quer estudar na terra do Tio Sam vai encontrar mais de 20 universidades e faculdades americanas no evento. Cerca de 50 instituições de ensino superior portuguesas também ocuparão os corredores do Salão. “Os melhores e mais renomados politécnicos, universidades públicas e privadas de Portugal estarão em nosso evento. Devido aos laços estabelecidos entre os dois países, o estudante brasileiro encontra mais facilidade na hora de ingressar em determinadas instituições”, explica Samir. “Além da maioria das universidades aceitarem as notas do ENEM no processo seletivo para o ingresso no ensino superior do país, os cursos normalmente são mais baratos quando comparados ao Brasil”.

Outro detalhe importante nesta edição do Salão do Estudante é a presença de organizações governamentais, como o Education USA, Study in Japan, o Campus France e o Government of Victoria (da Austrália). Palestras e seminários sobre diferentes cursos e países, orientações para quem deseja trabalhar e estudar e muitas outras dicas acontecerão durante todo o evento e gratuitamente.

O evento conta ainda com algumas das melhores universidades de países como Reino Unido, França, Canadá e Austrália, como a University of Bristol, University of Manchester, University of Lille e University of Southern Queensland.

SERVIÇO:

Salão do Estudante 2022

Faça sua inscricão AQUI.

> São Paulo – 12 e 13 de março

Local: Centro de Eventos São Luis

Endereço: Rua Luís Coelho, 323 – Consolação

Horário: 14h às 18h30

> Rio de Janeiro – Copacabana – 15 de março

Local: Hotel Fairmont Rio de Janeiro

Endereço: Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Horário: 15h às 19h

> Rio de Janeiro – Barra – 16 de março

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

Horário: 15h às 19h

> Brasília – 18 de março

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Horário: 15h às 19h

> Salvador – 20 de março

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Horário: 14h às 18h

> Belo Horizonte – 21 de março

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

Horário: 15h às 19h

> Curitiba– 23 de março

Local: Radisson Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 5190 – Batel

Horário: 15h às 19h

