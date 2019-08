Saiba tudo sobre estudar nos Estados Unidos

Inscreva-se gratuitamente na Feira EducationUSA que acontece no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo nos dias 25, 28 e 31 de agosto.

Se você tem interesse em estudar nos Estados Unidos, não pode perder a Feira EducationUSA que acontecerá nos dias 25, 28 e 31 de agosto no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.

Organizado pela EducationUSA, fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos, o evento gratuito oferece informações sobre cursos de inglês, cursos de curta duração e programas de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Além disso, você poderá conversar com diretores de admissão de universidades e representantes de diversos programas de universidades dos EUA. Vai assistir palestras sobre como é o processo de admissão, entender quais são os exames necessários para se candidatar e o que é preciso para solicitar o visto de estudante.

>> Confira as universidades participantes e visite os sites para aproveitar ao máximo sua participação na Feira EducationUSA 2019:

– Black Hills State University

– Broward College

– California State University Long Beach

– Central Washington University

– Coastal Carolina University

– Colleges of Contra Costa (Diablo Valley College)

– Delaware County Community College

– Foothill and De Anza Colleges

– Keck Graduate Institute

– Miami International University of Art and Design

– Millikin University

– Purdue University Northwest

– University of Alabama

– University of California, Irvine

– University of Florida

– University of Miami

– University of Massachusetts Amherst

– University of North Carolina Wilmington

– University of Southern California

– University of South Florida

– Savannah College of Art and Design

– St. Francis College

– Tacoma Community College

– The University of Akron

– The Ohio State University

– Tiffin University

– Valencia College

– Westminster College

>> Serviço – Feira EducationUSA:

Rio de Janeiro

Data: 25 de agosto

Horário: das 15h às 18h

Local: Hilton Rio de Janeiro Copacabana

Av. Atlântica, 1020 – Copacabana

Inscrições AQUI

Brasília

Data: 28 de agosto

Horário: das 18h às 21h

Local: Meliá Brasil 21

SHS Quadra 06

Conjunto A Lote 01 Bloco D

Inscrições AQUI

São Paulo

Data: 31 de agosto

Horário: das 14h às 18h

Local: Hotel Intercontinental

Alameda Santos, 1123

Jardins

Inscrições AQUI.

Sobre o EducationUSA:

O EducationUSA é uma rede global de Centros de Orientação do Departamento de Estado Americano. No Brasil, os interessados em estudar nos EUA contam com 37 escritórios que têm a missão de facilitar o acesso a informações precisas, abrangentes e atualizadas sobre oportunidades de estudo no ensino superior nos EUA.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: EducationUSA