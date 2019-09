Saiba mais sobre o IBEAR MBA da Universidade do Sul da Califórnia

Programa oferece bolsas de até US $50 mil. Eventos com diretores do programa IBEAR acontecem no Rio de Janeiro 7/10, Curitiba 8/10 e São Paulo 9/10.

A Marshall School of Business, da University of Southern California – USC, está oferecendo bolsas de estudo de até 50 mil dólares para o programa International Business Education and Research MBA, ou IBEAR.

Interessados não devem perder os eventos presenciais que a universidade vai promover no Rio de Janeiro (7/10), Curitiba (8/10) e São Paulo (9/10), para esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo. As conversas serão conduzidas por Pankaj Bhushan, diretor-associado do IBEAR MBA, e Marcus Costa, diretor da USC no Brasil.

Em São Paulo, participantes também poderão assistir ao Master Class de Carl Voigt, diretor acadêmico do IBEAR MBA, sobre “O novo normal para negócios internacionais na era de governos populistas”, que será conduzida em inglês.

O IBEAR é um dos programas de MBA com maior diversidade de nacionalidades em todo o mundo. Fundado em 1978, já formou mais de 1.500 alunos que atuam em cargos de liderança em 60 países em todo o mundo. Participantes têm em média 34 anos, cerca de 10 anos de experiência profissional, falam vários idiomas e demonstram forte compreensão do negócio e da cultura internacionais. Significativamente mais experiente que um estudante de MBA tradicional de dois anos, o participante típico do IBEAR pretende voltar ao mercado de trabalho em um nível mais sênior após a conclusão do curso.

O currículo envolve uma série de vivências internacionais que qualificam os alunos para posições de destaque em sua vida profissional. Uma delas é o International Experiential Learning Program, viagem para entender como funciona o mundo dos negócios fora dos Estados Unidos. Em 2020, os alunos participantes terão uma experiência de 10 dias na China, com passagem pelas cidades de Xangai, Shenzhen e Hong Kong, além de dois dias no Vale do Silício e Seattle. Outro desafio oferecido é o International Business Case Projects, etapa em que os alunos trabalham em equipe para desenvolver um case de recomendações para o negócio de clientes reais como Panasonic, Microsoft, Mattel, Sony, Salesforce, Fuji Television, LG, Lockheed Martin, Applebee’s e Warner Bros.

> O que é necessário para participar do processo seletivo:

– Mínimo de seis anos de experiência profissional

– Excelente desempenho acadêmico

– Diploma de bachalerado

– GMAT ou GRE

– Proficiência em inglês: TOEFL ou IELTS

– Cartas de recomendação

– Carta de motivação

Mais detalhes podem ser acessados AQUI. Os currículos, em inglês, devem ser enviados diretamente para o e-mail Ibearmba@marshall.usc.edu .

As inscrições estão abertas e a primeira rodada de candidaturas vai até o dia 31 de dezembro de 2019. É aconselhável que os candidatos à bolsa de estudos se inscrevam o mais rapidamente possível.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.

>> Serviço – Info Sessions IBEAR MBA Brasil

> Rio de Janeiro

Data: 7 de outubro às

Horário: 19h30

Local: JW Marriott Copacabana

Av. Atlântica, 2600

Inscrições AQUI

> Curitiba

Data: 8 de outubro

Horário: 19h30

Local: Hotel Nomaa

Rua Gutemberg, 168

Inscrições AQUI

> São Paulo

Data: 9 de outubro

Horário: 19h30

Local: Escritório da University of Southern California no Brasil

Rua Ramos Batistas, 444 – 7º andar

Inscrições AQUI

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.