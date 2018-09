Saiba mais sobre estudar na Holanda

Evento gratuito em São Paulo em 12/09 apresenta as oportunidades oferecidas pela Holanda a profissionais que desejam desenvolver uma carreira internacional.

O Make it Happen – Construa a a sua carreira internacional a partir da Holanda é uma parceria entre a Nuffic Neso Brasil e a TIAS School for Business and Society para apresentar as oportunidades oferecidas pelo país a profissionais que desejam desenvolver uma carreira internacional.

> Leia mais: Quando investir na carreira internacional vale a pena

Na noite de 12 de setembro, além das possibilidades de estudo bolsas nos Países Baixos e na TIAS School for Business and Society, considerada a universidade #Top1 na área de business na Holanda, você vai saber mais sobre os segmentos considerados prioritários pelo governo holandês, o passo a passo para buscar oportunidades de carreira no país após completar seus estudos e conhecer experiências e dicas de ex alunos.

Para continuar a troca de conhecimentos, todos estão convidados para um happy hour no mesmo espaço após a apresentação.

>> Data: 12 de setembro

>> Horário e Cronograma

18:00 – Estudo e Bolsas na Holanda

18:15 – Key sectors in the Netherlands

18:30 – After your studies: Oportunidades de carreira

19:00 – Estudo e Bolsas na TIAS School for Business and Society

19:30 – Trabalho na área de Business na Holanda

>> Local

Campus Brasil

Rua Belmiro Braga, 46 – Pinheiros – São Paulo/SP

>> Como participar?

O evento é gratuito, mas a vagas são limitadas. Inscreva-se AQUI.

Sobre a Nuffic Neso Brasil

A Nuffic Neso Brasil foi inaugurada em dezembro de 2008 com os objetivos de promover o ensino superior holandês no Brasil, estimular a cooperação institucional entre universidades brasileiras e holandesas e desenvolver relações com ex-alunos. O escritório de representação do EP-Nuffic fica em São Paulo, na Alameda Jaú, 1208. Entre em contato para mais informações sobre estudar na Holanda!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.