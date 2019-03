Saiba mais sobre estudar e pesquisar na Europa

Entre 1 e 12/04, o Study in Europe Road Show leva informações sobre oportunidades de estudo e pesquisa na Europa a oito cidades brasileiras.

Em mais uma edição, o Study in Europe Road Show leva a oito cidades brasileiras informações sobre oportunidades de estudo e pesquisa na Europa.

Entre os dias 1 e 12 de abril de 2019, representantes de agências oficiais e de universidades da Alemanha, Espanha, França e Holanda, vão oferecer atendimento ao público e promover feiras e palestras gratuitas em instituições de ensino brasileiras. Representantes da Suécia também estarão presentes em algumas datas.

O acesso às feiras e palestras é gratuito e não há necessidade de fazer inscrição. A organização do evento é uma parceria do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) com as agências Campus France, Estudiar en España e Nuffic Neso (Holanda).

PROGRAMAÇÃO

>> 1 de abril | Porto Alegre

Local: Centro de Humanidades, Prédio 9 (auditório) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Endereço: Avenida Ipiranga, 6681 – Partenon

Horário: das 11h às 15h

> Palestras:

11h15 – 11h30 PUC-RS

11h30 – 12h DAAD

12h – 12h30 Campus France

13h30 – 14h Nuffic Neso

14h – 14h30 Embaixada da Espanha

*Com a presença de Nora Jacobs (Freie Universität Berlin, Alemanha), Erasmus IHS (Holanda)

>> 2 de abril | Belo Horizonte

Local: Auditório 1 – Faculdade de Ciências Econômicas (FACE) da UFMG

Endereço: Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha

Horário: das 11h às 15h

> Palestras:

11h15 – 11h30 UFMG

11h30 – 12h Campus France

12h – 12h30 Nuffic Neso

12h30 – 13h Embaixada da Espanha

13h30 – 14h DAAD

*Com a presença Stephan Hollensteiner (University Alliance Ruhr, Alemanha), Erasmus IHS (Holanda)

>> 4 de abril | Campinas

Local: Auditório Zeferino Vaz – Instituto de Economia da Unicamp

Endereço: Rua Cláudio Ábramo, 113-241 – Cidade Universitária

Horário: das 11h às 15h

> Palestras:

11h15 – 11h30 Unicamp

11h30 – 12h DAAD

12h – 12h30 Nuffic Neso

12h30 – 13h Suécia

13h30 – 14h Embaixada da Espanha

14h – 14h30 Campus France

* Com a presença de Nora Jacobs (Freie Universität Berlin, Alemanha), Sven Dinklage (Universität Potsdam, Alemanha), Sören Artur Metz (Technical University öf Munich, Alemanha), Erasmus IHS (Holanda)

>> 5 de abril | Rio de Janeiro

Local: Instituto Cervantes

Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, 62 – Botafogo

Horário: das 13h às 17h

> Palestras

13h30 – 13h45 Embaixada da Espanha (institucional)

14h – 14h30 Embaixada da Espanha (estudos)

12h – 12h30 DAAD

12h30 – 13h Nuffic Neso

13h30 – 14h Campus France

* Com a presença de Nora Jacobs (Freie Universität Berlin), Stephan Hollensteiner (University Alliance Ruhr, Alemanha) e Anja Grecko Lorenz (Universität Münster, Alemanha), Erasmus IHS (Holanda)

>> 8 de abril | Brasília

Local: Instituto Central de Ciências (ICC Norte)

Endereço: UnB Campus Darcy Ribeiro – Asa Norte

Horário: das 11h às 15h

* Com a presença Stephan Hollensteiner (University Alliance Ruhr, Alemanha), Erasmus IHS (Holanda)

>> 9 de abril | João Pessoa

Local: Auditório e hall da Reitoria da UFPB Campus I, 1o andar

Endereço: Rua Delmiro Arnaud Diniz – Castelo Branco

Horário: das 11h às 15h

> Palestras:

11h15 – 11h30 UFPB

11h30 – 12h Campus France

12h – 12h30 DAAD

12h30 – 13h Nuffic Neso

13h30 – 14h Embaixada da Espanha

>> 10 de abril | Natal

Local: Auditório da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Endereço: Av. Sen. Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova

Horário: das 9h às 13h

> Palestras:

9h15 – 9h30 UFRN

9h30 – 10h Nuffic Neso

10h – 10h30 Embaixada da Espanha

10h30 – 11h Campus France

11h30 – 12h DAAD

* Com a presença de Erasmus IHS (Holanda)

>> 12 de abril | Belém

Local: Hall do Mirante do Rio – Universidade Federal do Pará (UFPA)

Endereço: Rua Igarapé Tucunduba, 281-341 – Guamá

Horário: das 11h às 15h

> Palestras:

11h15 – 11h30 UFPA

11h30 – 12h Nuffic Neso

12h – 12h30 DAAD

12h30 – 13h Campus France

13h30 – 14h Embaixada da Espanha

* Com a presença de Sören Artur Metz (Technical University öf Munich, Alemanha)

