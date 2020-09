Saiba como estudar na França

Especialistas do Colégio Franco-Brasileiro e Campus France vão detalhar processos de inscrição em Live no dia 30/09, às 18hs.

Cursar o ensino superior fora do país é uma opção procurada por muitos brasileiros, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Com mais de 3,5 mil instituições públicas e privadas, a França se mantém como tradicional destino para quem busca oportunidades em centros de educação de excelência reconhecidos internacionalmente.

Dos mais de 2,5 milhões de estudantes no país, 12% são estrangeiros que optam por cursar a graduação ou pós-graduação em universidades, Grandes Écoles e escolas de arte e de arquitetura. O caminho para ser aceito nessas instituições de ensino pode parecer longo e burocrático, mas conta sempre com muito apoio do Campus France e de escolas francesas no Brasil.

Na próxima quarta-feira, 30 de setembro, às 18hs, o Colégio Franco-Brasileiro, vai transmitir a live Como Estudar na França, em parceria com o Campus France, serviço oficial do governo da França para promoção do Ensino Superior.

Heloisa Helena Azevedo, coordenadora de francês do colégio e João Mariano Collet, diretor do Campus France, vão detalhar os trâmites necessários para estudar na França e tirar dúvidas dos participantes. A #LivedoFranco também vai exibir o depoimento de Diogo Scatamburlo, contando como passou por todas as etapas seletivas até chegar a Paris, onde vai cursar a graduação.

> Serviço – LIVE Como Estudar na França

Dia: 30 de setembro

Horário: 18hs

Assista a live AQUI.

