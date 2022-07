Royal Ballet School de Londres faz audições e masterclasses no Rio de Janeiro

Oportunidades gratuitas são destinadas a bailarinos de 11 a 18 anos que querem aprimorar sua técnica e conquistar uma vaga em Londres. Inscrições em 05/09.

A Royal Ballet School virá ao Rio de Janeiro em outubro para oferecer dois dias de masterclasses a alunos de 11 a 16 anos. Bailarinos de 14 a 18 anos também estão convidados a participar de uma audição para os programas de treinamento em tempo integral.

As masterclasses acontecem nos dias 11 e 13 de outubro e serão ministradas por Iain Mackay, gerente artístico internacional da Royal Ballet School e ex-dançarino principal do Birmingham Royal Ballet. Outros membros da equipe artística também estarão presentes. As audições serão realizadas no dia 12 de outubro.

O objetivo da Royal Ballet School é ampliar o acesso e as oportunidades para que estudantes de todo o mundo se beneficiem de seu treinamento. As audições presenciais gratuitas darão a talentosos bailarinos brasileiros, apaixonados pelo balé clássico, uma valiosa chance de serem vistos pela equipe artística da escola e a possibilidade de conquistar uma vaga em Londres. Nas masterclasses, os alunos vão experimentar o ensino excepcional da escola, desenvolver suas habilidades, e explorar seu amor pela arte em um ambiente de apoio e inspiração. Eles vão aprimorar sua técnica e aumentar sua força, resistência e flexibilidade com professores que os orientarão a dominar novas habilidades e oferecerão feedback personalizado.

A Royal Ballet School tem uma forte tradição de formar jovens bailarinos talentosos brasileiros. Dentre seus ex-alunos estão Mayara Magri, dançarina principal do The Royal Ballet, e Lucas Lima, dançarino principal do Norwegian National Ballet. Os graduados mais recentes incluem Davi Ramos, que se formou em 2019 no corpo de balé do Dutch National Ballet, e Denilson Almeida, membro do Programa Aud Jebsen Young Dancers com o The Royal Ballet. Com esta iniciativa, a escola busca encontrar a próxima geração de talentosos dançarinos brasileiros que seguirão seus passos.

As inscrições abrem no dia 5 de setembro. Candidatos serão aceitos por ordem de chegada. Saiba mais AQUI.

A Royal Ballet School é um dos maiores centros mundiais de formação de balé clássico e há gerações produz bailarinos e coreógrafos de renome internacional. De Margot Fonteyn, Antoinette Sibley, Anthony Dowell, Anya Linden, Darcey Bussell, Kenneth MacMillan e David Bintley, uma nova geração está deixando sua marca no cenário mundial: Matthew Ball, Lauren Cuthbertson, Samara Downs, Francesca Hayward, Brandon Lawrence, Steven McRae, Delia Mathews, Vadim Muntagirov, Marianela Nuñez, Marcelino Sambé, Edward Watson e Christopher Wheeldon, para citar apenas alguns.

A missão da escola é nutrir, treinar e educar jovens dançarinos excepcionais para o Royal Ballet, Birmingham Royal Ballet e outras importantes companhias, inspirando o futuro do treinamento de balé clássico. Seu processo de admissão é baseado puramente no talento e potencial dos candidatos, independentemente de sua capacidade acadêmica ou circunstâncias pessoais – 88% dos alunos atuais contam com apoio financeiro.

Serviço – Audições e Masterclasses do Royal Ballet School no Rio de Janeiro

Local: Escola De Danca Petite Danse

Estrada da Barra de Tijuca, 1636 2º andar

22641-003 | Rio de Janeiro

Audições (1h15 cada)

Data: 12 de outubro

Horário: dia todo

Masterclasses (1h15 cada):

Datas: 11 e 13 de outubro

Horário: das 16h às 19h

As Masterclasses serão lecionadas pelo staff artístico do Royal Ballet School.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.