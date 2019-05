Rotary oferece bolsas para estudos sobre a paz

São 100 bolsas integrais para mestrado e especialização interdisciplinar em estudos sobre o tema. Inscrições até 31/05.

O Rotary Internacional está oferecendo 100 bolsas integrais para mestrado e especialização interdisciplinar em estudos sobre a paz.

50 bolsas são destinadas a programas de mestrado com duração de 15 a 24 meses nas áreas de paz, prevenção e resolução de conflitos. Seis Centros Rotary pela Paz integram a iniciativa: Uppsala University (Suécia), Duke University e University of North Carolina at Chapel Hill (EUA), International Christian University (Japão), University of Bradford (Inglaterra) e University of Queensland (Austrália).

As outras 50 bolsas, são para um programa de especialização de três meses sobre a paz, prevenção e resolução de conflitos na Chulalongkorn University, em Bangcoc, na Tailândia. Nesse curso, profissionais experientes vão obter ferramentas práticas para promover a paz e o desenvolvimento internacional.

Tanto os mestrados quanto a especialização incluem estudos multidisciplinares em Ciência Política, Geografia, Economia, Psicologia, Sociologia, Relações Internacionais, História, Antropologia, e Estudos Religiosos e de Gênero, entre outras disciplinas. Além disso, os bolsistas participarão de um estudo de campo.

Candidatos devem:

– Ser fluentes em inglês

– Demonstrar sério compromisso com a paz e compreensão mundial

– Ter excelentes habilidades de liderança

– Para o mestrado: ter bacharelado e pelo menos três anos de experiência voluntária ou profissional em período integral

– Para o aperfeiçoamento: ter no mínimo cinco anos de experiência voluntária ou profissional

As bolsas Bolsas Rotary pela Paz incluem as mensalidades e taxas escolares, passagens aéreas, e apoio financeiro para moradia e alimentação durante o curso. As inscrições vão até 31 de maio. Saiba mais AQUI.

Em um pouco mais de uma década, os Centros Rotary pela Paz já treinaram mais de 1.200 bolsistas. Muitos deles atuam em organizações internacionais e possuem suas próprias entidades filantrópicas. Veja AQUI onde eles estão promovendo a paz.

Fonte: Rotary Internacional.