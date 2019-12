Resoluções de ano novo para quem quer estudar fora

A virada de ano é hoje, então feliz ano novo! Inspire-se nestas 10 resoluções para estudar fora em 2020. Tire seu sonho do papel.

Na véspera do ano novo que entra, prévia de uma nova década, nada melhor que pensar em estudar fora de uma forma mais concreta, entendendo tudo de bom que essa aventura pode trazer.

A experiência é tão rica que você nunca mais será a mesma pessoa. E acredite, vai fazer você entender melhor sua cultura, seus valores e suas origens. De uma maneira mais expandida. Será você, no mundo!

1. Aprender bem um novo idioma

Esse é um ganho imenso e muito positivo que acontece quando estudamos no exterior. Já pensou, você, conversando em uma outra língua, que antes parecia tão difícil, e abrindo novas oportunidades em sua vida?

2. Sair da sua zona de conforto

Pois é, apesar de parecer um pouco incômodo, deixar o que você já conhece e partir para uma aventura é um desafio extraordinário. Se vale a pena? Ô se vale…

3. Aprender a viver de uma nova forma

Culturas diferentes, novos códigos e formas diferentes de viver. Hongi, o cumprimento Maori (Nova Zelândia), significa compartilhar do mesmo ar em sinal de amizade e respeito. Estudar no exterior certamente vai te ensinar a ser mais flexível, empático, aberto e tolerante.

4. Viajar pelo mundo

Com amigos em várias partes do globo e a possibilidade de viajar a custos muito mais baixos, você vai rodar e ver de perto o que nunca imaginou. O mundo é grande e conhece-lo, uma delícia.

5. Divertir-se muito, porque não?

Quem foi que disse que se trata só de estudar? Tem muita diversão na experiência internacional, especialmente se você estiver de peito aberto. As condições climáticas? Não importam…

6. Viver com menos

Não se trata só de apertar o cinto porque o câmbio está alto ou de conseguir uma bolsa de estudos para realizar o seu sonho. Tratar-se de aprender a viver de uma forma mais simples, aproveitar as muitas ofertas culturais gratuitas, usar o transporte público, caminhar e pedalar. Enfim, de viver como os locais.

7. Experimentar novos sabores

Visite as feiras livres, conheça novos temperos, prove as comidas dos países de seus colegas. Amplie seu repertório e aprenda a fazer sua comida com pitadas locais ou do mundo.

8. Viver o momento

Estudar no exterior é uma jornada cheia de momentos únicos e inesquecíveis. Viva cada instante sem pensar no passado ou no futuro, aproveite essa oportunidade onde o tempo é sempre o agora.

9. Ampliar seus horizontes culturais

Em todos os países, você terá acesso a exposições de arte incríveis, concertos, shows, e contato direto com a história através da arquitetura. Não deixe de ver nada, amplie seu repertório. Aproveite a oportunidade para sofisticar o seu olhar.

10. Criar uma rede internacional

Você vai fazer amizades com pessoas das mais diferentes partes do mundo que ficam para sempre, porque nascem do intenso convívio com a diferença e da compreensão sobre a importância da cultura de cada um. Nada mais gratificante que viajar e encontrar esses amigos pelo globo ou que trabalhar e poder contar com eles em nossos projetos.

Feliz 2020!

