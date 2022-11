Reino Unido assina parcerias com Prefeitura de Salvador

Duas importantes iniciativas na área de Educação vão beneficiar alunos e professores em sua formação e no aprimoramento da língua inglesa.

O governo britânico vai lançar hoje, 10 de novembro, a partir das 10h, duas parcerias com a prefeitura de Salvador nas áreas de Educação: o programa Skills for Prosperity, liderado pela Embaixada do Reino Unido, e um acordo de cooperação entre a Secretaria de Educação da cidade e o Conselho Britânico, que busca implementar medidas para o desenvolvimento profissional contínuo de professores, formadores de professores e outros profissionais da área de Educação.

O programa global Skills for Prosperity promove o acesso de jovens e grupos desfavorecidos a oportunidades de Educação e de desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. São iniciativas para democratizar o aprendizado de inglês que já beneficiaram mais de 2,5 milhões de alunos e mais de 20 mil professores em todas as regiões do Brasil através do acesso a diversos materiais didáticos e à plataforma de treinamento em língua inglesa para educadores. Em Salvador, a expectativa é que mais de 100 mil alunos do Ensino Fundamental e mais de 9 mil professores da rede pública municipal de ensino sejam beneficiados pelo programa.

“Incentivar o desenvolvimento da Educação é uma prioridade para o Reino Unido. Sabemos que aprender inglês é fundamental para que os jovens tenham uma carreira de sucesso. Por isso, queremos contribuir para que aqueles que têm menos recursos possam ter essa chance e para que os professores estejam preparados para essa tarefa. Parcerias como essa simbolizam uma das principais missões da diplomacia: unir os países em prol da promoção de justiça social e igualdade de oportunidades”, afirma Melanie Hopkins, Embaixadora Interina do Reino Unido.

Já o acordo liderado pelo Conselho Britânico marca o início de um trabalho em conjunto com a Prefeitura de Salvador para fomentar as habilidades dos professores de língua inglesa, aprimorar sua fluência e as competências específicas para o ensino do idioma. Educadores de outras áreas também poderão se beneficiar da iniciativa, uma vez que ela engloba também a formação continuada para professores de ciências e suas tecnologias.

O Conselho Britânico é a organização internacional do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Presente em mais de 100 países, o Conselho promove ações nas áreas de Artes e Cultura, Educação e Língua Inglesa. “Estamos honrados por trabalhar com a Prefeitura de Salvador e colaborar com sua visão transformadora para a Educação. Apoiar o desenvolvimento profissional de professores de inglês é uma prioridade para nós nas Américas e ficaríamos muito felizes em trabalhar com outras cidades, estados e até mesmo com o governo federal em iniciativas como esta,” celebra Helen Silvester, diretora regional do Conselho Britânico nas Américas.

A agenda da Embaixadora Interina do Reino Unido inclui outros eventos. No dia 9 de novembro, ela participou de uma recepção do programa Future Females, liderado pelo programa UK-Brazil Tech Hub do Governo Britânico, que apoia o desenvolvimento de mulheres empreendedoras através de iniciativas como sessões de capacitação empresarial e mentoria. O evento celebrou o sucesso do programa na Bahia e estreitou o relacionamento das jovens beneficiadas com apoiadores da iniciativa. A empreendedora e ativista Monique Evelle, que foi beneficiada pelo programa, estava lá. Evelle é fundadora da Inventivos, uma plataforma de formação de empreendedores criativos, e tem expertise nas áreas de inovação, impacto social e engajamento em ações de combate às barreiras impostas pelo racismo estrutural. Em 2017, a revista americana Forbes considerou a empresária soteropolitana uma das pessoas com até 30 anos mais influentes do Brasil. Já a revista Wired incluiu a jovem na lista das personalidades mais criativas do país, em 2020, enquanto a Bloomberg Línea a nomeou entre as 500 personalidades mais influentes da América Latina em 2022.

Melanie Hopkins também vai participar de reuniões na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e na Escola de Tecnologia Senai/Cimatec (Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia), um dos centros de educação, tecnologia e inovação mais avançados do país – e que completou 20 anos em 2022. Hopkins estará acompanhada do novo cônsul honorário do Reino Unido na Bahia, Milton Deiró Neto, que assumiu o cargo em agosto.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: British Council