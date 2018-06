Rede de estudantes brasileiros no exterior organiza conferência em São Paulo

A conferência Brasa em Casa 2018, acontecerá no dia 23/6 e contará com formadores de opinião e empresários nacionais. A entrada é gratuita, inscreva-se já!

Associação referência de estudantes brasileiros no exterior, a Brasa – Brazilian Students Association, conta com mais de 3.500 membros e está presente em mais de 72 universidades nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia.

Criada em 2014, tem por objetivo conectar brasileiros que estão estudando fora do Brasil, por meio de uma rede de faculdades afiliadas e grupos regionais, que realizam uma série de eventos e iniciativas ao longo do ano. A associação organiza discussões e palestras relacionadas ao Brasil em universidades nos EUA e Europa para discutir o país e engajar os jovens em temas importantes para nosso desenvolvimento.

Nesses eventos, atraem formadores de opinião e dirigentes de empresas que se conectam com essa rede de estudantes interessados na relação do Brasil com o mundo, em fortalecer seus vínculos e em transformar o país. É um network de jovens, que enquanto estão estudando no exterior, pensam em soluções e querem provocar mudanças e impactos positivos em seu retorno para casa.

No dia 23 de junho, a BRASA estará promovendo a conferência BRASA em Casa 2018. O evento, que acontece em São Paulo no Itaú BBA, conta com palestras de lideres de setores chave no Brasil em empreendedorismo, educação, política e tecnologia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online no site da BRASA ou na página do Facebook.

Além disso, a BRASA em Casa 2018 será palco da fase final do Impactus, plataforma de impacto social da associação que promove desafios para estudantes desenvolverem soluções inovadoras para o Brasil. Este ano, a proposta do desafio é Inovação na Educação – Como novas tecnologias podem melhorar a qualidade da educação pública no ensino de base do Brasil? O time com proposta melhor avaliada pela a banca de jurados receberá um prêmio final de 10 mil dólares.

Palestrantes já confirmados:



> Painel Educação

– Ari de Sá Neto ​– ​Fundador e CEO da Arco Educação

– Claudia Costin – ​Diretora do CEIPE – Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV-RJ e professora convidada da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard

– ​Matheus Goya ​– ​Co-fundador do AppProva e lider da unidade de negócios B2C na Somos Educação

> Painel Empreendedorismo

– Eduardo L’Hotellier – fundador e CEO do GetNinjas

– Georgios Frangulis– fundador e CEO da OAKBERRY Açaí Bowls

– Sandro Augusto – ​Fundador e CEO de O Brasil que deu certo

> Painel Política

– Felipe Rigoni ​– ​Lançou o Movimento Acredito no Espírito Santo e é uma das lideranças do RenovaBR

-​ Humberto Laudares ​– ​Fundador do Onda Azul e do Agora!

> Painel Tecnologia (Tech)

– Helisson Lemos – COO da Movile, empresa que controla o iFood, PlayKids e mais 9 empresas de tecnologia

– Victor Lazarte – Sócio fundador da TFG, maior empresa de games da América Latina

>> Confira o cronograma oficial da conferência BRASA em Casa 2018:

Local: Itaú BBA

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 | São Paulo – SP

Data: 23 de junho

*Vídeos gentilmente cedidos pela BRASA para o Blog da Tissen.