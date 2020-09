Quer saber mais sobre estudar no Canadá?

Participe da feira virtual EduCanadá, organizada pelo Governo do Canadá, dia 24/09, das 16h às 20hs. Inscrições gratuitas.

Para compensar o distanciamento físico em decorrência da pandemia, o Governo do Canadá promove no próximo dia 24 de setembro a EduCanadá, sua tradicional feira de educação, em formato virtual e gratuito. Estudantes de todo Brasil terão a oportunidade de falar com representantes de mais de 50 instituições de ensino do país, bem como com representantes do Governo federal e províncias, para planejar sua futura experiência internacional.

Na pesquisa da BELTA (Brazilian Educational & Language Travel Association), lançada no início de setembro, o Canadá voltou a despontar no topo da lista dos destinos escolhidos pelos brasileiros para estudar no exterior. Pelo 15º ano consecutivo, o país é eleito pelo público brasileiro como o melhor lugar para estudar.

Quem participar da EduCanadá Virtual Fair 2020 terá acesso a informações sobre todas as modalidades de ensino. Em uma plataforma com design atrativo e muitas ferramentas de buscas, descritivos, fotos e vídeos, estudantes terão ainda a possibilidade de quatro horas de interação online com as instituições e Governo do Canadá. As inscrições podem ser feitas gratuitamente AQUI.

“A feira oficial de estudos do Canadá, EduCanadá, é uma excelente oportunidade para os brasileiros que planejam estudar fora do país de conversar com representantes das instituições educacionais canadenses e aprender mais sobre seus programas. O Canadá é reconhecido mundialmente pela qualidade do ensino, custos muito acessíveis, a possibilidade de estudar em inglês ou francês e a experiência multicultural. Tudo isso acontece em um país seguro, com infraestrutura e tecnologia de ponta, além de acesso a um magnífico cenário natural. O Canadá tem muita experiência em receber alunos estrangeiros. No ano passado, as instituições de ensino canadense receberam mais de 620 mil alunos estrangeiros, sendo 40 mil brasileiros. E isso não surpreende, pois pelos últimos 15 anos consecutivos o Canadá é o destino preferido de estudos dos brasileiros, de acordo com o estudo anual da Belta”, afirma a embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May.

Na disputa de atributos no ensino internacional o Canadá sai na frente com muitos pontos a seu favor. O sistema educacional do país está ranqueado entre os melhores do mundo. Segundo o Times Higher Education 2020, 14 universidades canadenses estão entre as 300 melhores do planeta e seus diplomas e certificados são reconhecidos mundialmente. Além disso, ocupa a posição de líder em Qualidade de Vida e o segundo lugar em cidadania, de acordo com a U.S. News & World Report 2020. É o 6º país mais pacífico do mundo e o número um entre os países da América, diz a Global Peace Index 2019.

