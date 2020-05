Quer saber mais sobre estudar e pesquisar na Alemanha?

A Semana DAAD de Janelas abertas acontece online nos dias 1, 3 e 5 de junho e apresenta diversas oportunidades a brasileiros no país. O evento é gratuito.

Nos dias 1, 3 e 5 de junho, a Semana DAAD de Janelas Abertas apresentará programas de bolsas para brasileiros interessados em planejar uma temporada de estudos ou pesquisa na Alemanha, com a participação de dez instituições parceiras.

A programação do evento online foi organizada em três temas:

– Estudar na Alemanha

– Pesquisar na Alemanha

– Por que aprender alemão?

Após as palestras participantes poderão tirar suas dúvidas na rodada de perguntas e respostas. A plataforma usada, Adobe Connect, permite também o uso da ferramenta de chat para atendimento personalizado e networking após a programação.

Confira o programa completo e instruções para participar AQUI. Todas as palestras serão gravadas e disponibilizadas no site do DAAD.

> Conheça as instituições participantes:

– Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo – DWIH São Paulo

– Freie Universität Berlin – FU Berlin

– Fundação Alexander von Humboldt – AvH

– g.a.s.t. – Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung

– Goethe-Institut

– Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa – Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG

– Technische Universität Berlin – TU Berlin

– Technische Universität München – TUM

– Universität Potsdam – Uni Potsdam

– Westfälische Wilhelms-Universität Münster – WWU Münster

Sobre o DAAD

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é uma organização promotora de intercâmbios acadêmicos e científicos. Trata-se da maior organização em nível mundial de financiamento de mobilidade científica. O DAAD é uma associação que representa 231 universidades e instituições de ensino superior alemãs. Há mais de 500 representações do DAAD em quase 100 países. No Brasil, o DAAD tem escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo.

