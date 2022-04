Quer fazer uma graduação ou mestrado na Espanha?

Participe da feira virtual “Salón de Estudiantes 2022” promovida pela Universidade de Sevilha de 25 a 29 de abril e conheça as oportunidades!

Se você quer estudar na Espanha, nada melhor do que participar de uma feira virtual e conhecer os programas de graduação e mestrado oferecidos pelas universidades.

Com mais de 500 anos de história, a Universidade de Sevilha – US é uma instituição com grande experiência de ensino e pesquisa, plenamente consolidada e protagonista da vida social e cultural da cidade. Oitenta mil pessoas integram a comunidade da US que oferece mais de uma centena de programas de graduação e e cerca de 200 mestrados em diversas áreas do conhecimento. Estudar na US representa receber uma formação de qualidade, internacionalizada e de vanguarda.

Ficou interessado? Então participe da feira virtual “Salón de Estudiantes 2022” organizada pela Universidade de Sevilha, de 25 a 29 de abril. Durante o evento, você poderá conhecer online todos os cursos de graduação e mestrado, ofertas de bolsas de estudo, detalhes sobre as instalações da instituição e vida em Sevilha. Além disso, poderá tirar todas as dúvidas sobre como estudar na Universidade de Sevilha, uma das mais renomadas universidades espanholas.

Não perca esta oportunidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.